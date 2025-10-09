-
CAMEROUN :: La Suède veut se reprendre face à la Suisse le leader :: CAMEROON
Une belle affiche pour le repositionnement
Le ciel sera reluisant au STRAWBERRRY ARENA à SOLNA lors de la rencontre comptant pour la 7ème journée phase de groupes de MONDE – EUROPEAN QUALIFIERS où une affiche attend les amoureux du football. Une autre journée qui donnera de bons fruits au vu des formations en opposition et surtout de l’enjeu de cette rencontre de la saison. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !
La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non à recevoir. Avec Supergooal tout est possible et rien n’est impossible pour vous en ce moment.
Des points à prendre pour rester en lumière
Dans l’affiche SUEDE - SUISSE saisissez cette aubaine pour rendre ce week-end joyeux et attractif. Une rencontre qui s’annonce âpre et plaisante au regard des ambitions des deux sélections en présence qui donneront certainement un meilleur spectacle.
Étant sur ses bases avec sa cote de 2.37, la SUEDE troisième au classement du groupe B part avec un avantage pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas croiser les pieds au regard de ses ambitions en faisant la différence et réalisant un bon résultat pour s’adjuger de la victoire afin de revenir au classement. Les coéquipiers d’ANTHONY ELANGA auront l’occasion de démontrer leur savoir-faire pour prendre le dessus sur leur adversaire avec un résultat satisfaisant et se refaire de la confiance pour la suite.
Mais il faudra faire attention à la SUISSE premier au classement de ce groupe B avec sa cote de 2.60 qui ne viendra pas en victime résignée mais essayera de se surpasser sur le terrain devant son vis-à-vis en faisant un match de haute facture pour avoir le résultat. La mission sera certes difficile pour les coéquipiers de BREEL EMBOLO qui devront se montrer capable d’atteindre leur objectif dans cette autre rencontre de compétition et espérer faire un meilleur match et pourquoi ne pas surprendre ce dernier.
Pour cette 2ème opposition entre les deux formations avec une victoire pour la SUEDE, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.
Supergooal- pariez peu, gagnez gros !
Mots-clés : Supergooal, Inscription, SUEDE
