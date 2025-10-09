CAMEROUN :: Affrontements RDPC-UDC à Foumban : la campagne électorale vire à l'affrontement :: CAMEROON

La ville de Foumban, haut lieu historique du Cameroun, a été le théâtre de violents affrontements qui illustrent la tension électorale croissante à l'approche du scrutin du 12 octobre 2025. Des heurts ont éclaté entre des partisans du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) et ceux de l'Union Démocratique du Cameroun (UDC), le parti mené par Tomaino Ndam Njoya.

Cet incident grave s'est produit en marge d'un rassemblement organisé par le sultan Nabil Njoya, un militant actif pour la réélection du président Paul Biya. Selon des témoins sur place, la situation a dégénéré en une bagarre générale entre les groupes rivaux, nécessitant une intervention personnelle du sultan pour tenter de calmer les esprits et séparer les belligérants.

Ces affrontements politiques à Foumban, dans la région de l'Ouest, soulignent la radicalisation des passions en cette période de campagne présidentielle. Ils interviennent dans un contexte où les meetings et rassemblements se multiplient à travers le pays, créant des occasions de friction entre supporters de camps opposés.

L'implication d'une figure traditionnelle de l'envergure du sultan Njoya dans un incident aussi conflictuel est particulièrement significative. Elle démontre à quel point le climat pré-électoral est devenu inflammable et combien la compétition pour la présidentielle dépasse les seuls partis politiques pour englober l'ensemble de la société camerounaise. Cet événement risque d'alimenter les craintes d'une violence plus généralisée à mesure que la date du scrutin approche.

