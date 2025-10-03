Camer.be
Crise à l'APAR : Démission massive du bureau national, Célestin Djamen visé
CAMEROUN :: POLITIQUE

Le parti politique APAR, l'Alliance des Patriotes pour le Renouveau, traverse une crise interne sans précédent. Les membres de son bureau national ont collectivement présenté leur démission, un séisme politique qui fragilise la structure dirigée par Célestin Djamen.

Les motifs de cette rupture brutale sont lourds d'accusations. Les démissionnaires pointent du doigt un mépris persistant de la part de leur leader, Célestin Djamen, qu'ils estiment avoir multiplié les comportements autocratiques, bafouant ainsi les principes du dialogue et du collégial au sein de la formation.

Le point de rupture définitif semble être la décision, prise de manière unilatérale par Djamen, d'engager l'APAR dans le G20, une coalition politique mobilisée pour soutenir la candidature du président Paul Biya. Cette initiative, menée sans la moindre consultation des instances du parti, a été perçue comme la preuve ultime d'un fonctionnement déviant.

Les membres du bureau national estiment que leur avis a été complètement ignoré sur une question stratégique majeure engageant l'avenir et l'orientation de l'APAR. Cette démission collective soulève des questions cruciales sur la gouvernance interne de l'APAR et l'avenir de ce parti. Elle met en lumière les profonds désaccords politiques qui secouent la scène partisane, notamment sur la question épineuse du ralliement au parti présidentiel.

Cette crise ouverte pourrait significativement affaiblir l'influence de Célestin Djamen et redistribuer les cartes au sein des formations politiques soutenant le pouvoir, tandis que l'opposition observe cette instabilité avec attention. L'avenir de l'APAR et sa capacité à se restructurer après cette tempête sont désormais en suspens.

Crise à l'APAR : Démission massive du bureau national, Célestin Djamen visé
