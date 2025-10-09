Camer.be
Meeting de Tchiroma interdit à Maroua : la colère populaire envahit l'hôtel de ville
CAMEROUN :: Meeting de Tchiroma interdit à Maroua : la colère populaire envahit l'hôtel de ville :: CAMEROON

La ville de Maroua, chef-lieu de la région de l'Extrême-Nord, a été le théâtre d'une contestation populaire d'une rare intensité . La raison de cette colère : l'interdiction par les autorités administratives du meeting de campagne d'Issa Tchiroma Bakary, le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. La nouvelle de cette interdiction, tombée comme un couperet, a provoqué un mouvement de foule spontané et massif. En signe de protestation, des centaines de sympathisateurs ont envahi l'hôtel de ville, transformant le symbole du pouvoir local en épicentre d'une vive tension politique.

Cet incident s'inscrit dans un contexte électoral déjà tendu, où les partisans du candidat Tchiroma dénoncent une stratégie systématique d'entraves à leur campagne dans le Grand Nord, une région pourtant considérée comme un fief électoral de premier ordre. Les forces de l'ordre ont été déployées en nombre pour tenter de canaliser la foule, dont la frustration est à son comble. Pour de nombreux observateurs, cette crise politique locale est le reflet d'une atmosphère nationale explosive à quelques jours seulement du scrutin présidentiel.

Elle cristallise les craintes d'une partie de l'électorat qui estime que le processus électoral n'offre pas un terrain de jeu équitable pour tous les candidats. La manière dont les autorités géreront les suites de cette protestation sera très scrutée, car elle pourrait influer sur la crédibilité globale du scrutin et la paix sociale dans une région stratégique.

