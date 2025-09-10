Camer.be
Un Hommage à l'Héritage d'un Homme Intègre
CAMEROUN :: PEOPLE

CAMEROUN :: Un Hommage à l'Héritage d'un Homme Intègre :: CAMEROON

L'honorable Tenkeu Adolphe, figure emblématique de notre communauté, a laissé un héritage inestimable. Reconnu pour sa droiture, son honnêteté et son amour pour autrui, il a toujours prôné des valeurs humaines essentielles, notamment la justice. Juriste de formation, il a consacré sa vie à lutter contre les abus et les injustices, condamnant fermement toute forme de discrimination.

L’honorable Tenkeu Adolphe ne se contentait pas seulement de défendre des principes ; il a également élevé de nombreux enfants, issus de sa fratrie, veillant à ce qu'aucun d'eux, ni même ceux d'autres familles, ne subissent d'abus. Son engagement envers la lutte contre la pauvreté et l'exclusion témoigne de son dévouement à améliorer la vie des autres.

Cependant, il est triste de constater que son image et son intégrité sont aujourd'hui mises en doute. Des accusations très graves ont été portées contre son intégrité, sa loyauté, son éthique, ses valeurs humanistes et sa droiture. La petite-fille de sa grande sœur a choisi de ternir la réputation d'un homme respecté, en véhiculant des mensonges qui ne font que renforcer la douleur de sa perte. Ses enfants, de commun accord et unanimement, ont décidé de porter plainte contre Dogmo Françoise, aide-soignante en Belgique, celle-là même qui s'est amusée à salir, sans aucun fondement, la réputation de leur papa.

Il est inacceptable de dénigrer un homme qui a tant fait pour sa communauté, un homme qui a soutenu financièrement ta grand mère, élevé ta maman, qui t’a éduqué en payant tes étude, tu décides simplement de salir sa réputation pour défendre des intérêts égoïstes. La mémoire de l’honorable Tenkeu Adolphe mérite d'être honorée, et ceux qui cherchent à salir son nom doivent être tenus responsables de leurs actes. L'héritage d'un homme qui a consacré sa vie à élever les autres ne doit pas être terni par l'ingratitude et la méchanceté.

 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique PEOPLE

Un Hommage à l'Héritage d'un Homme Intègre
Corine Tonye : 𝒍𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒄𝒆 𝒅’𝒖𝒏𝒆 𝒎è𝒓𝒆 𝒂𝒖 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒍’𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒊𝒕é
Un demi-siècle pour Adrien de Banka, le temps d'une retrospective
LYDOL REFAIT SURFACE PLUS DETERMINEE QUE JAMAIS
GUINEE CONAKRY : NANE BANGOURA, UNE VOIX AFRICAINE EN ACTION
LE JUGE FRANK CAPRIO NOUS A QUITTES
Magny 5*, une étoile de la diaspora culturelle
Hommage à Rose TENKEU Femme de culture de l'art et de tradition
MARIAGE DU PASTEUR MARCELLO : UNE MARIEE AU REGARD QUESTIONNE
Hommage Ibrahim CHERIF, le dernier des seigneurs cathodiques
LE ROI DE LA SAPE : DJO BALARD, LEGENDE VIVANTE DANS SON ART DE VIVRE
FIERTE VUTE, DOCTEURE ADJIMI SOYA DORINE INGRID : DE LA MATERNELLE AU DOCTORAT EN MEDECINE
Devenez Rédacteur

Les + récents

14:39
Pr Robert Kpwang Kpwang: l’héritage d’un leader académique à Douala et ses ambitions pour Ébolowa

Pr Robert Kpwang Kpwang: l’héritage d’un leader académique à Douala et ses ambitions pour Ébolowa
14:25
CÉLÉBRATION DE L'EXCELLENCE SCOLAIRE AU MENU DES ACTIVITÉS DU MOUVEMENT POPULAIRE POUR LE CHANGEMENT

CÉLÉBRATION DE L'EXCELLENCE SCOLAIRE AU MENU DES ACTIVITÉS DU MOUVEMENT POPULAIRE POUR LE CHANGEMENT
13:08
UNE DEFAITE QUI REVELE DES MAUX PLUS PROFONDS QUE LE TERRAIN

UNE DEFAITE QUI REVELE DES MAUX PLUS PROFONDS QUE LE TERRAIN
12:16
Un Hommage à l'Héritage d'un Homme Intègre

Un Hommage à l'Héritage d'un Homme Intègre
11:46
Incendie au marché Central de Yaoundé : importantes pertes matérielles

Incendie au marché Central de Yaoundé : importantes pertes matérielles

PEOPLE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo