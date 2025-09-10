CAMEROUN :: Un Hommage à l'Héritage d'un Homme Intègre :: CAMEROON

L'honorable Tenkeu Adolphe, figure emblématique de notre communauté, a laissé un héritage inestimable. Reconnu pour sa droiture, son honnêteté et son amour pour autrui, il a toujours prôné des valeurs humaines essentielles, notamment la justice. Juriste de formation, il a consacré sa vie à lutter contre les abus et les injustices, condamnant fermement toute forme de discrimination.



L’honorable Tenkeu Adolphe ne se contentait pas seulement de défendre des principes ; il a également élevé de nombreux enfants, issus de sa fratrie, veillant à ce qu'aucun d'eux, ni même ceux d'autres familles, ne subissent d'abus. Son engagement envers la lutte contre la pauvreté et l'exclusion témoigne de son dévouement à améliorer la vie des autres.



Cependant, il est triste de constater que son image et son intégrité sont aujourd'hui mises en doute. Des accusations très graves ont été portées contre son intégrité, sa loyauté, son éthique, ses valeurs humanistes et sa droiture. La petite-fille de sa grande sœur a choisi de ternir la réputation d'un homme respecté, en véhiculant des mensonges qui ne font que renforcer la douleur de sa perte. Ses enfants, de commun accord et unanimement, ont décidé de porter plainte contre Dogmo Françoise, aide-soignante en Belgique, celle-là même qui s'est amusée à salir, sans aucun fondement, la réputation de leur papa.



Il est inacceptable de dénigrer un homme qui a tant fait pour sa communauté, un homme qui a soutenu financièrement ta grand mère, élevé ta maman, qui t’a éduqué en payant tes étude, tu décides simplement de salir sa réputation pour défendre des intérêts égoïstes. La mémoire de l’honorable Tenkeu Adolphe mérite d'être honorée, et ceux qui cherchent à salir son nom doivent être tenus responsables de leurs actes. L'héritage d'un homme qui a consacré sa vie à élever les autres ne doit pas être terni par l'ingratitude et la méchanceté.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp