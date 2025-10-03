CAMEROUN :: Paul Atanga Nji à Bamenda : une visite nocturne qui interroge avant la présidentielle :: CAMEROON

L'arrivée nocturne du ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, à Bamenda jeudi 2 octobre 2025, soulève de nombreuses questions en pleine campagne pour la présidentielle du 12 octobre. Reçu par le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lele L'Afrique, le ministre a effectué une entrée remarquée au cœur de la nuit, juste avant une réunion cruciale prévue ce vendredi . Cette visite surprise dans une région en proie à la crise anglophone jette une lumière crue sur les enjeux sécuritaires et politiques de l'élection.

Alors que le président Paul Biya, candidat à un huitième mandat, a officiellement lancé sa campagne depuis son retour de Suisse, son absence physique lors des premiers rassemblements contraste avec l'agitation de ses ministres sur le terrain . Cette situation illustre les tensions au sein du parti présidentiel, le Rassemblement démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), où des luttes internes concernant l'investiture des candidats aux éléctions régionales avaient déjà éclaté au grand jour quelques semaines plus tôt . La stratégie du pouvoir semble désormais reposer sur un déploiement ciblé de ses figures fortes dans des zones sensibles.

La présence du ministre Atanga Nji à Bamenda, chef-lieu d'une région où les séparatistes ont imposé un couvre-feu pour perturber le scrutin, n'est sans doute pas anodine . Elle intervient alors que l'opposition tente de se faire entendre, à l'image de Joshua Osih, candidat du Front social-démocrate (SDF), qui a justement choisi cette ville pour lancer sa campagne et y promouvoir son projet de fédéralisme . Dans ce contexte politique tendu, le gouvernement affiche sa détermination à garantir la tenue du vote, mais les manœuvres politiques nocturnes du ministre alimentent toutes les spéculations sur les véritables motifs de sa venue. S'agit-il d'une simple opération de sécurisation du processus électoral ou d'une tentative de reprise en main d'un territoire politiquement crucial à l'approche du scrutin ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp