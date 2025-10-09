Camer.be
Le billet d’Alain Ndanga : on l’a vu et ça va
Le billet d'Alain Ndanga : on l'a vu et ça va

Le chef de l’Etat était à Maroua. Il a marché. Ses opposants croyaient qu’il n’en pouvait plus. Quand il reviendra dans sept ans, il pourra même courir. A 92 ans on a encore de l’avenir. Il a croisé les pieds en échangeant avec le gouverneur. Il s’est même tenu debout en lisant son discours. Quel exploit ! Il a prononcé des phrases. Des gens ont applaudi. C’était bien lui. On l’a vu. C’était bon.

Aller à Maroua et revenir à Yaoundé. Quelle robustesse ! Seule sa photo pouvait faire office  de sa présence. Lui, c’est l’omniprésent, l’omniscient, l’omnipotent, l’omni quoi encore ? En tout cas l’omnitout.  D’ailleurs, on a vu de jeunes gens photographier sa photographie. Sur l’image, il sourit à eux et ils sourient à lui.

Il semble que c’est suffisant pour gagner l’élection. « Il a légitimé la fraude qui se prépare ». J’ai dit à celui qui a dit ça que si tu dis encore ça, tu risques de sortir en pâtes dans le Moulinex. « Ils préparent la fraude massive ehhhh », a-t-il martelé. Il se justifie : « Donc ils vont me dire qu’il est plus populaire que Issa Tchiroma » ? 

Un autre reconnait quand même que l’élection se gagne, pas pendant le scrutin, mais après le scrutin. « On arrange tout dans une chambre. Après on vient dire au peuple ce qui s’est passé. On attribue des pourcentages en fonction du nombre d’insultes adressées au père ». J’ai aussi dit à celui qui a dit ça d’apporter les preuves. Le bon monsieur réplique : « Vous ne comprenez pas quoi ? Ces gens voulaient seulement entendre qu’il dise qu’il est prêt à rester au palais d’étourdis ». Il l’a dit et c’était bon.

