Petit Round-up africain (J7/8): L'Afrique, c'est (vraiment) foot ! :: AFRICA

Voilà la fenêtre internationale de septembre -et sa cohorte de matchs éliminatoires de CdM 2026 dans la zone Afrique- envolée !

Dire qu'on a vécu -à distance certes- de sacrés moments est un euphémisme. Evacuons les deux places déjà attribuées.

La qualification du Maroc était attendue, presque un non évènement. Mais elle a été faite avec classe dans un stade exceptionnel et devant un public conquis.

Idem pour la Tunisie, qui l'a quand même validée à la dernière seconde du temps additionnel en Guinée Equatoriale !

L'Egypte se rapproche, sans briller particulièrement. Que dire de l'Algérie, elle aussi de plus en plus proche, alors qu'une "fronde" est née contre le coach Petkovic, qui ne fait plus l'unanimité...

On aurait aimé voir la pépite Ilan Kebbal revêtir le maillot des Verts, après cette convocation. L'équipe vieillit mal, héritière de l'époque Belmadi.

Allez, passons à ce qui nous a bien plu. A commencer par ces "Requins Bleus" (Tubaroes Azuis) du Cap Vert, qui ont battu le "Contineng" (autrement dit le Cameroun) sur un but extraordinaire, un coast-to-coast de Livramento.

Ca sent pas très bon pour la bande à Onana, désormais à 4 longueurs des insulaires.

Au même moment, à Kinshasa, se disputait un combat titanesque entre la RDC et le Sénégal.

Une mi-temps pour les hommes de Desabre, l'autre pour ceux de Pape Thiaw, et un succès 3-2 pour les Lions après avoir compté deux buts de retard !

Dans la foulée, le Sénégal, 2e derrière la RDC avant ce choc, prend le leadership et 2 longueurs d'avance. Superbe opération !

Malheureusement, l'avant et l'après-match ont débouché sur des scènes indignes de ce spectacle sportif.

Les scènes de violence urbaine, la détérioration du stade des Martyrs, déservent totalement une candidature à l'organisation d'une prochaine CAN...

On a aimé aussi cette course-poursuite dans le groupe C entre l'Afsud, le Bénin et le Nigeria. La bande à Gernot Rohr ne lâche rien, et conteste pleinement le leadership des Bafana Bafana. L'exploit n'est pas loin !

Ailleurs, le duel enre Ghana, Madagascar et Comores continue d'agiter le groupe I. Bon, les Black Stars -absents de la prochaine CAN- sont en train de se faire pardonner.

Une victoire et ils seront en Amérique du nord. Un insulaire sera peut-être barragiste, ce qui serait génial.

Je terminerai en évoquant cet autre choc supposé entre Gabonais et Ivoiriens (0-0) à Franceville qui a accouché d'une souris sur le plan du jeu.

Emerse Fae et ses pachydermes s'en tirent bien, le poteau de Babicka en fin de match aurait pu tout changer pour les champions d'Afrique sortants.

Les zélateurs de la Selefanto continueront de penser qu'elle n'a jamais été en danger. Vraiment ? Elle ne compte qu'un point d'avance mais oui, elle reste devant.

Il lui faudra battre le Kenya à Bouaké (J10). Le Gabon devra aussi faire le plein de points face à la Gambie puis au Burundi. Le suspens reste donc total.

Je suis sûr que, tout comme moi, vous ne vous serez pas ennnuyé durant cette semaine internationale, chacun ayant à coeur ses propres intérêts !

A bientôt

