Le billet d'Alain Ndanga : une campagne sans PBhev
CAMEROUN :: Le billet d'Alain Ndanga : une campagne sans PBhev :: CAMEROON

Je n’aime pas les problèmes. On dit chez nous au Cameroun : « La paix est bien ». J’aime moi la paix, même si je ne vis pas en paix.

De peur de passer au « Moulinex », je cite le père de cette métaphore, empreinte de sauvagerie : « Le Cameroun est le seul pays où la terre glisse en saison sèche ». Si je dois détourner cette formule, aussi insipide que laide, je dirais que c’est le seul pays où en mathématiques on admet que « 32 est égal à 500 ».

Pour mieux saisir le sens de cette mathématique qui secoue la tombe d’Albert Einstein, je reviens sur le mot « espérance », slogan de Paul Biya à l’élection présidentielle. Le père de « 32 égal 500 » a encore frappé. Dans sa sémiotique d’espérance, il demande de faire le distinguo entre espérance et espoir. Il pose que « l’espoir est éphémère, délétère et fugace ». Je m’arrête là. Parce que chaque fois que j’essaie de comprendre ça, je finis par boire deux Efferalgan. Pardon ! La paix est bien. La santé aussi.

Je comprends mieux l’obsolescence programmée des ordinateurs PB hev (model: ST106 Notebook Windows 10 64 Bits, Disque dur: 30 GB, RAM: 2 GB). Tout ça dans un bruit assourdissant. Maintenant que c’est fini comme une bougie allumée, le silence, de ceux qui l’ont vanté hier, hurle. Comme des amnésiques chroniques, on n’en parle plus. La honte n’a plus de place dans le Larousse.

Kunkuma, revois la définition de l’espoir. Vos propres mots « éphémère, délétère et fugace » collent mieux au disque dur de vos PBhev. J’ai revu « ce machin » chez un dépanneur de laptop. «Je l’appelle l’ancêtre des ordinateurs. Je le garde pour expliquer à mes enfants comment les dirigeants du Kon-tinent sont des cons », me confie-t-il.

Ces gens ont-ils mangé la tête du chien?

