CAMEROUN :: THE OKWELIANS PROMEUT LA CUTURE COMME OUTIL D’INNOVATION SOCIALE ET DE TANSFORMATION DES TERRITOIRES :: CAMEROON

Dans le cadre de la deuxième édition de son programme, The Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders (OFYCL), programme annuel d'excellence destiné aux jeunes leaders camerounais à fort potentiel, âgés de moins de 30 ans dont le Bootcamp se tiendra à Garoua, capitale régionale du Nord, du 8 au 13 mai 2022, The Okwelians mobilise l’artiste de renommée internationale Blick Bassy, aux côtés de la scène musicale du Septentrion pour donner à l’art toute sa dimension dans l’innovation sociale et la transformation des territoires.

Dans ce cadre, des actions de formation et d’encadrement des jeunes artistes et musiciens des trois régions septentrionales seront organisées. Les activités culturelles seront animées par Blick Bassy, chanteur, auteur-compositeur, producteur, guitariste et percussionniste camerounais de renommée internationale, ex-membre du groupe Macase qu'il fonde en 1996, et comptant aujourd'hui 4 albums. L’artiste Blick Bassy est également lauréat de plusieurs prix prestigieux dont le Grand Prix SACEM des Musiques du Monde en 2019.

Les activités culturelles envisagées portents notamment sur :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un concours de chants dans la commune de Gashiga à destination des jeunes de 08 à 15 ans ;

Une masterclass de deux jours à l’intention d’une quinzaine d’artistes venant des trois régions septentrionales (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord) sur le thème «From The countryside of Cameroon to the world » ;

Un concert de clôture des activités qui se tiendra le jeudi 12 mai 2022.

A côté de cela, l’artiste Blick BASSY participera également au Community Service organisé dans le cadre du programme OFYCL et qui comprend des actions de reforestation dans la commune de Gashiga, ainsi que la collecte des déchets plastiques et la sensibilisation aux enjeux de protection de l’environnement dans la ville de Garoua.

Le Bootcamp 2022 à Garoua sera donc l’occasion pour The Okwelians, en droite ligne avec ses travaux sur le Made in Cameroon, de promouvoir davantage l’essor des industries créatives et culturelles notamment dans les régions septentrionales du Cameroun (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord). Plus récemment encore, dans son plaidoyer portant «Pour un pacte social renouvelé au Cameroun: notre avenir à réinventer », The Okwelians interpellait déjà sur la place de l’art dans la construction d’une cohésion sociale durable au Cameroun, rappelant que «l’art peut être un catalyseur de la mobilisation de différents segments de la société dans une perspective du « vivre-ensemble...Par son pouvoir extraordinaire, l’art peut être utilisé comme une force de transformation, non seulement pour la création d’une cohésion sociale, mais également d’une cohésion trans-sociale qui touche différentes générations1. »

Bien plus, en ce qu’elle est créatrice d’identité et de valeurs qui contribuent à l’innovation sociale ; la culture constitue un vecteur central pour le Cameroun dans sa quête de développement durable.

« L’art crée un univers riche et varié qui élargit les choix des possibles, il nourrit les capacités et ancre les valeurs humaines dont notre pays et sa jeunesse ont besoin. Il constitue donc un ressort fondamental du développement durable de nos territoires, des peuples, et de la nation tout entière», affirme Jacques Jonathan Nyemb, Avocat d’Affaires et Président du Think Do Tank The Okwelians.