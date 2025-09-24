Camer.be
Candidats consensuel : Le peuple qui le désire est déçu de l’opposition
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Candidats consensuel : Le peuple qui le désire est déçu de l’opposition :: CAMEROON

A moins de trois semaines du scrutin du 12 octobre, les candidats de l’opposition se déchirent autour d’une candidature consensuelle.  Les espoirs du peuple qui a soif du changement s’amenuisent. Ce peuple croit encore à la possible alliance entre le candidat du FNSC, Issa Tchiroma Bakary et celui de l’UNDP, Bello Bouba Maïgari.

Mais à date, les deux hommes qui peuvent faire basculer le régime avec l’électorat du Grand-nord, n’arrivent toujours pas à former une seule force et ce malgré les appels incessants de leur base militante.

Le président par intérim du MRC, Mamadou Mota, a dans un communiqué hier 23 septembre, indiqué qu’aucune consigne de vote ne sera si les deux poids lourds du Septentrion ne s’accordent pas sur qui pourra conduire la barque et faire tomber Paul Biya au soir du 12 octobre prochain. Il précise que cette décision émane du Conseil national du parti qu’il ne pourra revenir sur sa décision que si le directoire se réunit sur le même sujet.

Des leaders d’opinions se demandent si l’un d’entre eux ne joue-t-il pas le jeu du pouvoir en place. Ce régime qui sur place depuis 43 ans, a plongé le peuple dans la souffrance : sans eau, sans électricité, sans plateaux techniques adéquats dans nos hôpitaux, sans écoles mais les membres du gouvernement vivent dans un luxe insolant jusqu'aux chefs de service.

Les consultations de Maurice Kamto, figure emblématique de l’opposition, ne sont pas jusqu’ici suffisantes pour convaincre Bello Bouba et Issa Tchiroma. Mais une bonne partie du peuple pense que ce jeu d’alliance reste possible. Hormis les candidats du SDF, Joshua Osih et du PCRN, Cabral Libii qui trouvent opportun de déconstruire tout ce que l’opposition entend faire.

 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Une réunion sécuritaire à Douala relance les craintes de trucage électoral
Candidats consensuel : Le peuple qui le désire est déçu de l’opposition
Présidentielle 2025 : Pour le MRC, pas de consigne de vote sans coalition
Référendum en Guinée : la nouvelle Constitution largement adoptée avec une forte participation
Paul Atanga Nji met en garde contre toute contestation violente de la présidentielle 2025
Amnesty International exige la libération des 36 derniers détenus du MRC
Candidature consensuelle de l’opposition:La «237-Socialists & Democrats» connectée au Fo’o Sokoudjou
Focus: Le portrait du « candidat consensuel » idéal
Assemblées des structures à l’Ouest:Le cœur du Mrc bat entre Issa Tchiroma et Bello Bouba
Biya à Genève après la controverse Brenda : un départ qui interroge
Abdouraman Hamadou Babba : l'élection camerounaise de 2025 face au défi néocolonial
Crise à l'UNDP : Des cadres exigent le retrait de proches de Paul Biya de l’équipe de Bello Bouba
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:51
Mobilisation massive à Bafoussam : Issa Tchiroma Bakary déploie sa force de campagne

Mobilisation massive à Bafoussam : Issa Tchiroma Bakary déploie sa force de campagne
16:26
Une réunion sécuritaire à Douala relance les craintes de trucage électoral

Une réunion sécuritaire à Douala relance les craintes de trucage électoral
16:04
Nounou arrêtée à Yaoundé : un bébé de 18 mois kidnappé puis sauvé

Nounou arrêtée à Yaoundé : un bébé de 18 mois kidnappé puis sauvé
14:51
Le Grand Nord lance un ultimatum pour l'union de Bello Bouba Maigari et Issa Tchiroma

Le Grand Nord lance un ultimatum pour l'union de Bello Bouba Maigari et Issa Tchiroma
14:12
Affaire Merveille Mbella : le rapport d'autopsie révèle une overdose d'héroïne et de cocaïne

Affaire Merveille Mbella : le rapport d'autopsie révèle une overdose d'héroïne et de cocaïne

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo