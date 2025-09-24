CAMEROUN :: Candidats consensuel : Le peuple qui le désire est déçu de l’opposition :: CAMEROON

A moins de trois semaines du scrutin du 12 octobre, les candidats de l’opposition se déchirent autour d’une candidature consensuelle. Les espoirs du peuple qui a soif du changement s’amenuisent. Ce peuple croit encore à la possible alliance entre le candidat du FNSC, Issa Tchiroma Bakary et celui de l’UNDP, Bello Bouba Maïgari.

Mais à date, les deux hommes qui peuvent faire basculer le régime avec l’électorat du Grand-nord, n’arrivent toujours pas à former une seule force et ce malgré les appels incessants de leur base militante.

Le président par intérim du MRC, Mamadou Mota, a dans un communiqué hier 23 septembre, indiqué qu’aucune consigne de vote ne sera si les deux poids lourds du Septentrion ne s’accordent pas sur qui pourra conduire la barque et faire tomber Paul Biya au soir du 12 octobre prochain. Il précise que cette décision émane du Conseil national du parti qu’il ne pourra revenir sur sa décision que si le directoire se réunit sur le même sujet.

Des leaders d’opinions se demandent si l’un d’entre eux ne joue-t-il pas le jeu du pouvoir en place. Ce régime qui sur place depuis 43 ans, a plongé le peuple dans la souffrance : sans eau, sans électricité, sans plateaux techniques adéquats dans nos hôpitaux, sans écoles mais les membres du gouvernement vivent dans un luxe insolant jusqu'aux chefs de service.

Les consultations de Maurice Kamto, figure emblématique de l’opposition, ne sont pas jusqu’ici suffisantes pour convaincre Bello Bouba et Issa Tchiroma. Mais une bonne partie du peuple pense que ce jeu d’alliance reste possible. Hormis les candidats du SDF, Joshua Osih et du PCRN, Cabral Libii qui trouvent opportun de déconstruire tout ce que l’opposition entend faire.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp