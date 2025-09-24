Camer.be
Présidentielle 2025 : Pour le MRC, pas de consigne de vote sans coalition
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Présidentielle 2025 : Pour le MRC, pas de consigne de vote sans coalition :: CAMEROON

"Le MRC, fidèle à ses principes, a décidé de ne donner aucune consigne de vote aux élections à venir, sauf si une coalition formelle et effective entre les deux forces politiques, B.B.M et I.T.B, est clairement établie. Notre mouvement refuse d’engager ses militants sur des voies incertaines. Notre engagement n’est pas une marchandise, il est le fruit de notre conviction et de notre loyauté envers le peuple" écrit   Mamadou Mota,président national par intérim, Mamadou Mota.

Ci-dessous sa déclaration

« Déclaration du Président a. i du MRC

Chers militants, chers sympathisants,

Le Conseil national du Mouvement pour le Renouveau et la Citoyenneté a pris une décision capitale, fruit d’une analyse profonde et lucide de la situation politique actuelle. J’ai le devoir, en tant que président national a.i, de vous la rappeler avec la plus grande transparence et avec la plus fidélité la plus rassurante.

J’entends les appels, je ne suis pas insensible, qu’on donne au MRC les facilités pour declencher le mot d’ordre.

Le MRC, fidèle à ses principes, a décidé de ne donner aucune consigne de vote aux élections à venir, sauf si une coalition formelle et effective entre les deux forces politiques, B.B.M et I.T.B, est clairement établie. Notre mouvement refuse d’engager ses militants sur des voies incertaines. Notre engagement n’est pas une marchandise, il est le fruit de notre conviction et de notre loyauté envers le peuple.

Comme le soulignait Karl Marx, « les idées dominantes d’une époque n’ont jamais été que les idées de la classe dominante. » . Notre idée, notre ambition, est de rompre avec cette logique de domination. Nous ne serons pas un simple instrument au service d’une alliance qui ne repose sur aucune base solide, mais un acteur conscient de la direction que nous souhaitons prendre.

Je connais les forces et les faiblesses de chacun des deux leaders. Le MRC a ses propres atouts, et nous devons les utiliser à bon escient. L’histoire nous a appris que l’improvisation et le manque de préparation mènent souvent à l’échec. C’est pourquoi, à ceux qui se reconnaissent dans une mouvance populaire, je leur dis de faire preuve de retenue.

Nous devons nous interroger, comme Karl Marx nous y invitait : « les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de diverses manières, ce qui importe c’est de le transformer. » Nous ne sommes pas là pour interpréter des possitions éphémères, les egos surdimensionnés et les incompréhension de la jeunesses des deux leaders mais pour œuvrer à une transformation réelle et durable.

Ma décision est ferme et sans appel. Elle est le fruit d’une réflexion que, je l’espère, vous comprendrez. Le Conseil national a tranché, et je ne reviendrai pas sur cette décision, sauf si le directoire du parti accepte une nouvelle consultation sur ce sujet. C’est ainsi que la démocratie interne de notre mouvement s’exprime.

Je vous rappelle une célèbre citation de Kant, qui résonne en moi en ce moment précis : « la raison ne nous donne rien que nous ne puissions accomplir. » Agissons avec raison et discernement, et ne nous laissons pas emporter par les sirènes d’une victoire de l’un ou de l’autre camp sans coalition certaine. Notre destin est entre nos mains, et il nous appartient d’agir avec prudence et responsabilité

Fait à Yaoundé 23/09/25
Mamadou Mota »

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Présidentielle 2025 : Pour le MRC, pas de consigne de vote sans coalition
Référendum en Guinée : la nouvelle Constitution largement adoptée avec une forte participation
Paul Atanga Nji met en garde contre toute contestation violente de la présidentielle 2025
Amnesty International exige la libération des 36 derniers détenus du MRC
Candidature consensuelle de l’opposition:La «237-Socialists & Democrats» connectée au Fo’o Sokoudjou
Focus: Le portrait du « candidat consensuel » idéal
Assemblées des structures à l’Ouest:Le cœur du Mrc bat entre Issa Tchiroma et Bello Bouba
Biya à Genève après la controverse Brenda : un départ qui interroge
Abdouraman Hamadou Babba : l'élection camerounaise de 2025 face au défi néocolonial
Crise à l'UNDP : Des cadres exigent le retrait de proches de Paul Biya de l’équipe de Bello Bouba
Maurice Kamto condamne les propos communautaires de la sénatrice Françoise Puene
INTERVIEW DE L’ECRIVAIN ROMANCIER CALVIN DJOUARI
Devenez Rédacteur

Les + récents

09:02
Présidentielle 2025 : Pour le MRC, pas de consigne de vote sans coalition

Présidentielle 2025 : Pour le MRC, pas de consigne de vote sans coalition
08:38
Référendum en Guinée : la nouvelle Constitution largement adoptée avec une forte participation

Référendum en Guinée : la nouvelle Constitution largement adoptée avec une forte participation
08:04
Médiascopie : Pierre Blériot Nyemeck démissionne d'Info TV

Médiascopie : Pierre Blériot Nyemeck démissionne d'Info TV
06:16
Comment Sylver Screen Cinéma veut sortir le 7e art des oubliettes au Cameroun

Comment Sylver Screen Cinéma veut sortir le 7e art des oubliettes au Cameroun
22:56
Scrutin présidentiel 2025 : Issa Tchiroma dénonce des manœuvres anticonstitutionnelles

Scrutin présidentiel 2025 : Issa Tchiroma dénonce des manœuvres anticonstitutionnelles

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo