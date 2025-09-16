Camer.be
Affaire Penka-Michel : Charles Soh évite le tribunal à Dschang
Pour avoir diffusé un film mensonger et diffamatoire dont le titre est : " Penka-Michel : Toponymie controversée d’une circonscription administrative ", Charles Soh, l'association Kwemtche, Radio Bansoa Université, Jephté Tchemedié et Aristide Yentgwe ont été assignés d'un référé d'heure à heure au TPI de Dschang par les ayants-droit de feu Penka-Michel, ses veuves et Sa Majesté Penka Michel.

Ce référé d'heure à heure est passé pour la première fois le 03 septembre 2025. Les ayants-droit du Patriarche Penka Michel avaient communiqué leurs pièces à l'avocat de Charles Soh et la cause avait été renvoyée au 08 septembre 2025 pour répliques de la partie adverse.
Ce 08 septembre 2025, Charles Soh non seulement a brillé par son absence mais n'a pas pu produire les moindres répliques. La cause a été renvoyée au 15 septembre 2025.

Bluff et buzz
Ce 15 septembre 2025, la montagne a une fois de plus accouché une souris. C'était une véritable tempête dans un verre d'eau. En effet suite à l'appel des populations à se rendre au Tribunal ; appel lancé par voie de communiqué radio, Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux par le patron de la radio des mille collines à Bansoa, personne n'a répondu présent. Lui-même, n'a pas osé se présenter. Son Avocat était également absent et s'est fait substituer pour solliciter un autre renvoi. La cause reviendra donc mercredi prochain, 24 septembre 2025 à 10 h à la demande de son avocat.

camerounaise jusqu'à son décès en 1998, n’a jamais été ni poursuivi en justice, ni jugé, ni condamné à quelque titre ni pour quelque crime que ce soit. Il n’existe donc aucun procès contre le Patriarche Penka Michel en l’état. Et comment ce pourrait-il d’ailleurs être possible contre un mort que l’État du Cameroun a immortalisé grâce à sa loyauté et à son patriotisme? Cela dit ! Charles Soh et ses acolytes sont attendus devant la barre. Man no run !

