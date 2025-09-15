CAMEROUN :: Hommage à Maman Elisabeth NEYOU : Une vie de simplicité, d’amour et de générosité :: CAMEROON

Dans le Moungo, au cœur de la paisible localité de Mélong, une figure maternelle et lumineuse a marqué des générations par sa bonté et sa générosité : Maman Ali NEYOU ELISABRTH.

Son souvenir demeure vivant dans les cœurs de ceux qui, comme nous, ont eu le privilège de croiser sa route et de partager un fragment de son quotidien.

C’était dans les années 1984-1985, alors que nous étions encore des gamins. Envoyés en vacances scolaires par notre père, Siméon TCHAMNDA, Merlin et moi arrivions à Mélong sans vraiment savoir que nous allions y découvrir une femme d’exception.

La maison de maman Ali NEYOU, nichée non loin de l’axe lourd menant vers Kekem et Bafang, respirait la paix et la simplicité. Les journées s’écoulaient entre les champs de haricots, de maïs et d’autres cultures du Moungo, mais ce qui nous fascinait le plus, c’était la manière singulière et pleine de tendresse avec laquelle elle prenait soin de nous.

Je revois encore cette scène, gravée dans ma mémoire : maman grimpant avec agilité sur l’échelle adossée à son bananier plantain, coupant quelques régimes avant de les préparer pour nous. Elle faisait bouillir ces morceaux de plantain, les associait aux haricots, les pilait avec amour puis nous les servait à table.

Pour nous, enfants insouciants, c’était un festin royal, un régal dont la saveur dépassait la simple nourriture : c’était la saveur de l’amour maternel. Nous aurions voulu que ces vacances durent au-delà des deux semaines prévues, mais le retour à Penja s’imposa, laissant en nous une douce nostalgie.

Et comme si cela ne suffisait pas, le jour de notre départ, elle alla chercher une enveloppe soigneusement cachée sous son lit. Dedans, 25 000 FCFA, une somme importante à l’époque qu’elle remit pour soutenir notre rentrée scolaire.

Ce geste, simple en apparence, portait en lui une immense leçon de vie : la grandeur du cœur n’a pas besoin de richesse matérielle, elle se manifeste dans la sincérité, dans le don de soi, dans la vérité de l’amour.

Aujourd’hui, alors que maman Ali NEYOU repose en paix, nous saluons sa mémoire avec émotion et gratitude.

Elle laisse derrière elle l’exemple d’une vie humble mais profondément marquée par la générosité et l’authenticité.

À travers ce témoignage, nous voulons dire merci à cette grande mère qui a su donner sans compter, aimer sans mesure, et semer dans nos cœurs des souvenirs impérissables.

Repose en paix, maman Ali NEYOU. Ton souvenir vivra toujours.

