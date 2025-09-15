Camer.be
Hommage à Maman Elisabeth NEYOU : Une vie de simplicité, d’amour et de générosité
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Hommage à Maman Elisabeth NEYOU : Une vie de simplicité, d’amour et de générosité :: CAMEROON

Dans le Moungo, au cœur de la paisible localité de Mélong, une figure maternelle et lumineuse a marqué des générations par sa bonté et sa générosité : Maman Ali NEYOU ELISABRTH.
Son souvenir demeure vivant dans les cœurs de ceux qui, comme nous, ont eu le privilège de croiser sa route et de partager un fragment de son quotidien.

C’était dans les années 1984-1985, alors que nous étions encore des gamins. Envoyés en vacances scolaires par notre père, Siméon TCHAMNDA, Merlin et moi arrivions à Mélong sans vraiment savoir que nous allions y découvrir une femme d’exception.
La maison de maman Ali NEYOU, nichée non loin de l’axe lourd menant vers Kekem et Bafang, respirait la paix et la simplicité. Les journées s’écoulaient entre les champs de haricots, de maïs et d’autres cultures du Moungo, mais ce qui nous fascinait le plus, c’était la manière singulière et pleine de tendresse avec laquelle elle prenait soin de nous.

Je revois encore cette scène, gravée dans ma mémoire : maman grimpant avec agilité sur l’échelle adossée à son bananier plantain, coupant quelques régimes avant de les préparer pour nous. Elle faisait bouillir ces morceaux de plantain, les associait aux haricots, les pilait avec amour puis nous les servait à table.
Pour nous, enfants insouciants, c’était un festin royal, un régal dont la saveur dépassait la simple nourriture : c’était la saveur de l’amour maternel. Nous aurions voulu que ces vacances durent au-delà des deux semaines prévues, mais le retour à Penja s’imposa, laissant en nous une douce nostalgie.

Et comme si cela ne suffisait pas, le jour de notre départ, elle alla chercher une enveloppe soigneusement cachée sous son lit. Dedans, 25 000 FCFA, une somme importante à l’époque  qu’elle remit pour soutenir notre rentrée scolaire.

Ce geste, simple en apparence, portait en lui une immense leçon de vie : la grandeur du cœur n’a pas besoin de richesse matérielle, elle se manifeste dans la sincérité, dans le don de soi, dans la vérité de l’amour.

Aujourd’hui, alors que maman Ali NEYOU repose en paix, nous saluons sa mémoire avec émotion et gratitude.
Elle laisse derrière elle l’exemple d’une vie humble mais profondément marquée par la générosité et l’authenticité.
À travers ce témoignage, nous voulons dire merci à cette grande mère qui a su donner sans compter, aimer sans mesure, et semer dans nos cœurs des souvenirs impérissables.

Repose en paix, maman Ali NEYOU. Ton souvenir vivra toujours.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Hommage à Maman Elisabeth NEYOU : Une vie de simplicité, d’amour et de générosité
Douala : un camion du BIR tue un piéton à Bonaberi dans un accident tragique
IGEAF Vocational Training Center annonce sa rentrée académique pour le 20 octobre prochain
Jean Claude Shanda Tonme salue la bravoure de Christian André Mboua, Magistrat d’exception
Construction de 100 forages solaires : Africa Dream Water international chez Gaston Eloundou
13/09/1958 – 13 /09/2025: Hommage de la diaspora Camerounaise combattante à Ruben Um Nyobe
Accusations contre «Wagner» : justice ou guerre de l’information ?
Nouvelle stratégie Américaine au Sahel : Le Prétexte Antiterroriste au Service des Ressources
Sommet africain, climat: L’adaptation et la nature au cœur du leadership climatique de l’Afrique
Le Maire de Douala 3ème, Valentin Epoupa Bossambo, attendu ce 18 septembre au tribunal de Ndokoti
Richard Bona et Mamadou Mota lancent un projet de forages pour l’eau au Cameroun
Mbe Idriss Confiance soutient la Mifi avec un forage, des kits scolaires et du matériel agricole
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:36
Nkongsamba lance son nouveau stade : un catalyseur économique et sportif

Nkongsamba lance son nouveau stade : un catalyseur économique et sportif
21:24
Hommage à Maman Elisabeth NEYOU : Une vie de simplicité, d’amour et de générosité

Hommage à Maman Elisabeth NEYOU : Une vie de simplicité, d’amour et de générosité
17:29
Sortir du franc CFA : la solution panafricaniste de Jean-René Ndouma pour la CEMAC

Sortir du franc CFA : la solution panafricaniste de Jean-René Ndouma pour la CEMAC
17:05
Incident des drones en Europe : la version de l'OTAN divise la communauté internationale

Incident des drones en Europe : la version de l'OTAN divise la communauté internationale
16:48
Douala : un camion du BIR tue un piéton à Bonaberi dans un accident tragique

Douala : un camion du BIR tue un piéton à Bonaberi dans un accident tragique

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo