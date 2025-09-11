Camer.be
Hommage à une grande dame, universitaire, professeur, biologiste Jeanne NGOGANG YONKEU
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Hommage à une grande dame, universitaire, professeur, biologiste Jeanne NGOGANG YONKEU :: CAMEROON

Présidente de l’Université des Montagnes , Le Professeur Jeanne NGOGANG YONKEU , était vice-présidente de l’académie des sciences du Cameroun, membre de plusieurs sociétés savantes, présidente de l’Université des Montagnes.

Ci dessous, l'hommage de Jean Claude Shanda Tonme, Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR)

Fruit d’une des plus merveilleuses et ambitieuses initiatives de la société civile camerounaise motivée par une éducation d’excellence, en relai de la stratégie de l’Etat et en accompagnement des rêves des parents, l’université des montagnes qui se dresse fièrement sur le campus de Banekane à Banganté, est le cadre qui sert de révélation aujourd’hui, au talent exceptionnel d’une grande dame.

On croit parfois que certaines institutions ne survivront pas à la perte de monstres d’intelligences et de compétences grâce auxquelles, elles vibraient de succès et de conquêtes des lauriers. On avait presque levé les bras au ciel pour implorer un nouveau salut après le décès du vénérable et inoubliable professeur Lazare Kaptué, scientifique dont la réputation faisait et fait toujours la lumière des pages d’histoire académique à travers le monde. Pourtant, il aura fallu juste le temps d’un sursaut, après un intermède malheureux crée par le choix hasardeux d’un successeur trouble et inapproprié, pour que la machine se remette dans la trajectoire du succès et du triomphe académique, avec l’arrivée du professeur Jean Ngogang Yonkeu.

Alerte, brillante, patriote, rigoureuse et d’une intégrité plutôt rare chez nous, le professeur Ngogang, par ailleurs vice-présidente de l’académie de science du Cameroun dont les méthodes prônent l’élévation des compétences dans la tradition des plus enviées institutions universitaires de la planète, aura réussi en à peine deux années de fonction, à rattraper, à corriger, à rectifier et à amplifier tout ce donc l’université des montagnes avait besoin. Travaillant dans une parfaite harmonie avec la tutelle, la présidente dont le tact, la finesse et le sens d’un pragmatisme académique a convaincu tout le monde, a rabattu toutes les cartes, validé des certifications, ouvert des partenariats, balisé de nouveaux chemins de la coopération.

On ne pouvait pas avoir meilleure protectrice et continuatrice de l’œuvre immense du professeur Lazare Kaptué, que cette dame, cette mère au charisme prenant et irrésistible, dont la seule présence sur le campus, vaut au personnel ainsi qu’aux étudiants, de se rassurer et d’assurer dans tous les sens du terme. Les résultats parlent plus que les discours, et sur ce plan, chacun peut aller chercher, voir, lire et comprendre le bilan des examens nationaux, et même internationaux. Pour avoir été vice-présidente durant la gouvernance académique du grand Kaptué, il n’est pas exagéré de dire qu’elle a plutôt été bien renseignée, soutenue et moulée dans le socle et dans la flamme éthique d’un érudit du devoir, du savoir et du pouvoir.

Avec humilité, honnêteté, empressement et soumission intellectuelle, je me lève pour saluer une grande dame, une professeure hors normes et une femme tout court dans la cour des seigneurs de la connaissance et du savoir académique. Je salue encore plus, un véritable bijou d’intelligence et de gouvernance universitaire, au moment où quelques bruits inappropriés en provenance de certaines chaumières proches, adeptes des avidités, des cupidités, des sectarismes et égoïsmes, effleurent sans le souiller, le manteau honorable de l’institution prestigieuse qu’elle dirige d’une tête experte.

Enfin, joignant ma voix à d’autres, voire me faisant la voix des parents, étudiants, amis, partenaires, sympathisants et admirateurs convaincus de la qualité du travail bien fait ainsi que des belles promesses pour demain, je prends tout simplement la liberté, non seulement de dire, merci de continuer et bien, mais peut-être et plus loin, restez pour l’éternité./.

Yaoundé, le 10 septembre 2025

