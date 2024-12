CÔTE D'IVOIRE :: Chris Ndikumana à Abidjan : Une croisade rassemble 300 000 fidèles à Yopougon :: COTE D'IVOIRE

Samedi 7 décembre 2024, Yopougon, l’un des quartiers emblématiques d’Abidjan, a été le théâtre d’un événement religieux sans précédent. Des milliers de personnes venues de toutes les communes de la capitale économique ivoirienne et de l’intérieur du pays ont assisté à la croisade religieuse du pasteur Chris Ndikumana, célèbre figure du christianisme en Afrique.

Dès l’aube, la route de Dabou était envahie par des foules convergeant vers Yopougon-Songon. Certains fidèles, désireux d’être au plus près du pasteur burundais, avaient passé la nuit sur place, malgré des conditions précaires. D’après les organisateurs, plus de 300 000 personnes étaient présentes, un chiffre impressionnant qui témoigne de l’impact de cet homme de foi.

Un pasteur connecté

Chris Ndikumana, 51 ans, n’est pas un pasteur comme les autres. Originaire du Burundi, il est connu pour avoir créé une application mobile gratuite qui diffuse des prières à plus de 500 000 auditeurs quotidiens. Il est également à la tête de la chaîne Kanguka, spécialisée dans les émissions de « réveil spirituel », qui visent à reconnecter les fidèles à la volonté divine grâce au Saint-Esprit.

Son message, souvent centré sur l’urgence du salut, séduit par sa simplicité. « C’est un homme qui ne se prend pas pour Jésus », disent ses fidèles, admirant son humilité et son rejet des pratiques controversées, comme la dîme obligatoire.

Mystères autour des financements

L’organisation de ces croisades géantes, avec une logistique impressionnante – terrains défrichés, podiums géants, équipements audio de pointe – soulève des questions sur les financements. Officiellement, tout repose sur les dons des fidèles via des plateformes discrètes telles que PayPal et Zelle. Cependant, aucune information précise ne filtre sur les coûts réels.

Entre foi et guérisons

Pour beaucoup, l’attrait principal de ces rassemblements réside dans les guérisons miraculeuses. Une participante a témoigné d’une guérison instantanée de son hernie discale après une prière du pasteur. D’autres récits similaires renforcent la foi des fidèles et attirent de nouveaux croyants.

La quête d’espoir

Dans un contexte socio-économique difficile, marqué par la pauvreté, ces croisades offrent un réconfort spirituel à une population en quête d’espoir. Cependant, elles soulèvent également des interrogations sur la manipulation émotionnelle et les promesses parfois illusoires de miracle.

Chris Ndikumana reste néanmoins une figure marquante, à la croisée des traditions évangéliques africaines et des innovations numériques. Son impact dépasse les frontières du Burundi et de la Côte d’Ivoire, attirant des foules avides de foi, de guérison et d’espoir.