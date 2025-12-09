Marie Blanche Ngono Minkala : Une lumière pour le peuple ekang et pour le Cameroun :: CAMEROON

Elle sera intronisée ce 11 décembre à Yaoundé reine mère des Ndong (Nya Meyong).

Marie Blanche Ngono Minkala vit sa nouvelle vie. Elle sera désormais appelée « reine Ntup Ngon Igning Minkala ».

A deux jours de la cérémonie de son intronisation en tant que reine mère des Ndong, « la lumière qui brille pour sa communauté » se présente aux journalistes. Dans une conférence de presse tenue, le 8 décembre 2025 au Centre international de l’artisanat et modérée par le journaliste Nathan Amougou, elle est aux côtés des personnalités des plus importantes de la communauté Ekang qui ont pris l’engagement d’introniser la reine mère avec tous ses attributs afin qu’elle actionne tous les leviers des pouvoirs que les ancêtres lui ont légués.

Le panel qui affronte la presse est constitué du président du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun, S.M Guy Tsala Ndzomo, le patriarche Bingono Bingono, le maitre initiateur Emmanuel Apot, le guide spirituel S.M Boccace Owona. Dans le public, on peut voir ses collègues du ministère des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat, sa mère biologique et ses proches.

Marie Blanche Ngono Minkala mesure déjà le poids de ses responsabilités. Comme l’a indiqué S.M Guy Tsala Ndzomo, son influence s’étendra au-delà de la communauté Ekang. Pour lui, le Cameroun et l’Afrique la regardent.

Au cours de la conférence, Bingono Bingono a commencé par lui allégeance, et a reconnu qu’elle est devenue reine mère parce qu’elle détient des prédispositions et des puissances transmises par ses ancêtres.

Les témoignages recueillis font état de ce qu’elle a tenté moult fois de refuser l’appel. S.M Guy Tsala Ndzomo l’a également mentionné. « Elle était de temps en temps malade ». Il précise qu’après avoir accepté l’appel des ancêtres, elle a recouvré sa santé et son rayonnement. Sa mère qui s’est dite perdue pour ce qui arrive à sa fille, reconnaît tout au moins qu’un miracle s’est produit à sa naissance.

Nya Meyong signifie la a reine mère de tous les peuples, la source nourricière et protectrice de toute la communauté, la source infinie de toutes les grâces

Pour le comité d’organisation, « c'est elle, que les clans Ndong et Mendoum ont décidé de réhabiliter au sein de leur chefferie et d'en donner l'accès non seulement aux Béti, aux Ekang, mais aussi à toutes les quatre aires cultures du Cameroun, de l'Afrique et de à l'humanité tout entière. Unis comme un seul homme autour de leur choisie et élue, revêtue d'or, de lumière et de sagesse divine, les Ndong et les Mendoum élèvent leur fille au rang suprême de reine mère des peuples ».

La journée du 11 décembre sera à jamais gravée dans la mémoire de la communauté Ekang. Dans sa phase protocolaire, on aura le mot de bienvenue du maire de Yaoundé Ier, celui de présentation de la communauté par Sa Majesté le Roi Georges Ier, ensuite la présentation du parcours initiatique de la Reine par les différents initiés (religieux et traditionnels), viendra enfin la cérémonie d'intronisation de la reine mère Nya Meyong suivies des félicitations et révérences à la reine intronisée qui délivrera sa première allocution.

