CAMEROUN :: Miss ronde 2025 : Dix candidates en finale :: CAMEROON

Elles ont été désignées le 7 décembre dernier à Yaoundé au cours d’un casting.

Hôtel Suita à Yaoundé- Cameroun. A la terrasse autour de sa piscine, familles, amis des présélectionnées de Miss ronde 2025 Cameroun sont venus poser les yeux celles qui représentent la beauté dans toutes ses formes. Elles sont originaires des quatre aires culturelles : Sawa, Soudano-sahélienne, Grassfield et Ekang.

Avant l’apothéose de la 10e édition l’élection qui se tiendra le 29 décembre prochain au Palais des congrès de Yaoundé, ces dix candidates, rivalisant d’adresse sont passées par les mailles d’un jury méticuleux le 7 décembre dernier. Elles ont eu droit à plusieurs passages devant les jurés : d’abord la parade de présentation, ensuite en tenue traditionnelle, en tenue de création personnelle en fonction de leur projet et en maillot de bain, entre autres.

Au terme d’un casting, la candidate Yvette Tchami, arrivée en tête, déclare avoir été découragée par son entourage qui lui disait de ne pas participer à ce concours. L’appétit venant en mangeant, elle compte aller jusqu’au bout de son rêve. « C'est une passion, pour moi. J'y vais parce que je crois en moi, je n'y vais pas parce que vous me faites douter de moi ou alors je n'attends pas de vous que vous fassiez en sorte que j'ai confiance en moi. Et je suis déjà, comme qui dirait, assez satisfaite parce que ma détermination m'a menée jusqu'à ce que je sois lauréate de ce casting ». Modeste tout de même, elle indique que « la victoire n'est pas encore là mais j'ai eu une certaine victoire personnelle ».

Pour cette édition célébrée sous le thème « Femmes rondes, piliers de solidarité : soutenir l'enfance en difficulté », la promotrice de Miss ronde, Dorette Bouwe Ndjiele apprécie le niveau des compétitrices. « Nous nous misons sur l'autonomisation de la femme parce qu'on se dit au jour d'aujourd'hui, la femme est déjà gardienne de nos traditions », a-t-elle déclaré.

D’après elle, le choix de magnifier des valeurs à travers ces différentes candidates a été fait. Elle indique que c'est une couche très difficile parce que « quand elles entendent parler du concours, tout de suite, elles sont partantes. Dans le simple fait de dire à l'entourage que je vais participer au concours, il y a plusieurs personnes qui les amènent à se décourager. Et à tout moment, on joue ce rôle de psychologue, en essayant de leur dire qu'elles ont beaucoup de valeur, qu'elles sont belles, qu'elles doivent s'assumer, qu'elles doivent faire attention, donc ce n’est pas évident. Et je suis fière d'elles parce que, qu'on soit minces, Courte, grande ou pas, il faut avoir beaucoup d'audace pour défiler devant plusieurs personnes », conclut-elle.

Créée en 2012, la plateforme encourager la femme ronde à mieux prendre soin d'elle pour éviter l'obésité, de changer la perception de la femme ronde sur elle-même ainsi que celle de son entourage, de promouvoir le leadership de la femme africaine, de célébrer la beauté de la femme africaine.

