CAMEROUN :: VIH/SIDA : Près de 55 000 personnes testées positives en 2023 :: CAMEROON

Ces statistiques préoccupantes, dévoilées par le Comité national de lutte contre le Sida (CNLS) lors de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, mettent en lumière l’ampleur du défi sanitaire au Cameroun.

En 2023, le Cameroun a enregistré près de 55 000 cas de personnes testées positives au VIH, parmi lesquelles plus de 15 000 femmes enceintes. Ces données alarmantes ont été rendues publiques par le Comité national de lutte contre le Sida (CNLS) le 1er décembre, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Sida.

Avec une prévalence nationale de 2,7%, selon les résultats préliminaires de l’enquête CAMPHIA en cours, le VIH demeure un enjeu majeur de santé publique. Sur les 2,6 millions de tests réalisés cette année, plus de 800 000 femmes enceintes ont été consultées dans les structures de santé, dont 97% ont bénéficié d’un dépistage. Toutefois, 15 178 d’entre elles ont été testées positives. Ce chiffre pourrait être encore plus élevé si toutes les femmes enceintes avaient accès aux consultations prénatales.

Dr Joseph Fokam, secrétaire permanent du CNLS, insiste sur les dangers de ce manque de couverture : « Si une femme enceinte ne se fait pas tester, elle risque de transmettre le virus à son enfant. » Cette déclaration souligne l’urgence d’améliorer l’accès aux soins pour ce groupe vulnérable, souvent freiné par des obstacles géographiques, culturels ou économiques.

Malgré ces défis, des avancées significatives ont été notées dans le traitement du VIH. « Plus de 90% des patients sous traitement antirétroviral montrent une bonne réponse thérapeutique. Une charge virale indétectable signifie que le patient ne peut plus transmettre le virus », explique Dr Fokam. Cela renforce l’importance du dépistage précoce et de la prise en charge rapide des personnes vivant avec le VIH.

En matière de prévention, les efforts ont été soutenus en 2023. Plus de 28 millions de préservatifs masculins et un million de préservatifs féminins ont été distribués à travers le pays. Par ailleurs, 2 638 708 personnes ont été dépistées pour le VIH, aboutissant à 54 916 résultats positifs.

Cependant, ces chiffres rappellent l’ampleur des efforts encore nécessaires pour endiguer la propagation du virus. Le CNLS appelle à renforcer la sensibilisation et à promouvoir les stratégies de prévention telles que l’utilisation des préservatifs, la fidélité, l’abstinence et le dépistage régulier.

La lutte contre le VIH/Sida au Cameroun reste un combat de longue haleine, nécessitant l’engagement continu des autorités, des partenaires internationaux et de la société civile.

