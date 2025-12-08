CAMEROUN :: Comment favoriser l’innovation pour relever les défis numériques avec Orange Summer Challenge :: CAMEROON

La 5e édition Orange Summer Challenge 2025 a eu lieu. Elle Prime les meilleurs projets Jeunes. Des solutions technologiques innovantes pour relever les grands défis sociétaux afin de construire un monde plus durable et inclusif. Sous le thème « Startup4Good : Des solutions durables, portées par les talents de demain », la compétition a révélé ses talents de 2025.

En commençant par l’équipe Kidjamo avec son dispositif électronique intelligent couplé à une application web/mobile pour suivre les paramètres vitaux, prédire les crises et faciliter la gestion et la prise en charge des personnes atteintes de drépanocytose a été retenu comme meilleur projet par le jury. Elle a reçu un prix de 1,5 millions de Fcfa, en plus d’une incubation à l’Orange Digital Center, un support technique et une qualification à la finale internationale où le projet sera évalué par un jury de renommée mondiale.

La 2ème place est revenue à l’équipe Mbineko qui a présenté une initiative innovante dédiée à l’aide à la gestion durable et transparente des ressources forestières dans les zones rurales et périurbaines. Elle est repartie avec un chèque de 1 050 000 frs.

En 3ème position m’équipe Mokine qui remporte un chèque de 900 000 frs pour son système de télémédecine vétérinaire et de monitoring du bétail permettant grâce une application, un suivi efficace et intelligent de l'état de santé des animaux et de leur surveillance. En 4ème place, Diamco, avec sa cagnotte de 600 000 frs pour son dispositif intelligent d’analyse et de purification d’eau alimenté au solaire et au secteur et destiné aux communautés en zones rurales, aux écoles, aux centres hospitaliers et propriétaires de forages.

Dans cet univers composé de développeurs, de bloggeurs, la compétition était serrée avec au total 969 inscriptions (dont 38% de candidatures féminines) et 115 idées de projets, desquelles les 20 jeunes compétiteurs ont été retenus » Et les projets ont rivalisés d’adresse, les uns aussi pertinents que les autres. A l’honneur de Alain-Blaise Batongue, Directeur des Affaires Règlementaires et RSE d’Orange Cameroun qui a « réaffirmé la satisfaction de l’entreprise au vu de l’engouement que suscite le Orange Summer Challenge et salué la forte implication des jeunes autour cette édition » Ainsi qu’en témoignent les statistiques qui révèlent des augmentations par rapport à l’édition 2024 : + 62,9% du taux d’inscription +67,8% du nombre d’idées de projet + 4,3% vs 2024 des candidatures féminines.

Une courbe ascendante qui pour M. Patrick Benon, Directeur General « conforte Orange Cameroun dans son choix d’une démarche inclusive pour favoriser l’innovation et relever les défis numériques propres à notre pays. Pour lui, « il est plus que jamais, crucial d’accompagner les jeunes et encore plus les jeunes femmes dans le secteur technologique afin de réduire les inégalités de genre et de promouvoir un développement numérique plus équitable. La transformation numérique dont Orange se veut le coach représente une opportunité sans précédent dont il faut s’approprier »

