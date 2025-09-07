Camer.be
Interrogations sur les plaques d'immatriculation : Shanda Tonme écrit au ministre des Transports

Dans une lettre adressée au Ministre des Transports et parvenue ce jour à la rédaction de camer.be, Shanda Tonmé, par ailleurs, Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) précise qu’il est urgent de sortir de l’imbroglio des cartes grises, des permis de conduire et des plaques d’immatriculation.

Lire en dessous l'intégralité de sa lettre :

Yaoundé, le 05 septembre 2025

Monsieur le Ministre des transports

Yaoundé

 
PROFONDES INTERROGATIONS ET PROTESTATIONS CITOYENNES

LES PLAQUES D’IMMATRICULATION EN CAUSE

 
Monsieur le Ministre,

Je m’empresse de vous remercier pour l’audience que vous avez très aimable de m’accorder le jeudi 04 septembre courant, en dépit d’un calendrier de travail chargé.

Je vous remercie encore et d’avantage, pour la simplicité, l’humilité, la transparence et la franchise avec lesquelles, vous avez accepté de m’éclairer sur les questions en débat dans l’opinion publique, dont je me suis fait opportunément le messager auprès de votre autorité. Cette prédisposition au dialogue, à la concertation et à la proximité entre les hauts responsables du pays et les citoyennes et citoyens, constitue le seul gage pour apaiser les tensions de toutes natures, taire les haines et proscrire moult insinuations et interprétations inappropriées.

Monsieur le Ministre, cher compatriote,

Bien que je me sois instruit sur les raisons des difficultés que rencontrent les usagers à propos des cartes grises, des permis de conduire et des plaques d’immatriculation, je reste circonspect sur les perspectives à brève échéance, des solutions idoines.

Il va sans dire que tout en étant optimiste, au regard de votre annonce d’une sortie de crise très bientôt, je persiste dans mes lourdes inquiétudes s’agissant du cas des plaques d’immatriculation particulièrement. Elles sont tout simplement illisibles, de très mauvaises qualité et criminogènes. Les concessionnaires qui réalisent ce mauvais travail devraient absolument être poursuivis et sommés de rembourser s’ils ont déjà été payés. Nous sommes dans l’escroquerie et l’abus de confiance manifeste, pour dire que le TCS doit connaître de cette affaire.

En effet dans un contexte sécuritaire des plus sensibles comme celui que traverse notre pays en ce moment, les forces de défense et de sécurité se retrouvent dans des difficultés infinies, lorsqu’elles ne sont pas en mesure de capter à première vue, les éléments distinctifs apparents des automobilistes. C’est donc plus qu’une simple question de formalité et de conformité administrative, c’est une question de sécurité nationale.

Si nous avons pu sortir de l’imbroglio des passeports et des CNI, nous pouvons aussi, et c’est URGENT, sortir de l’imbroglio des cartes grises, des permis de conduire et des PLAQUES D’IMMATRICULATION.

Vous remerciant encore pour l’accueil et l’écoute, je saisis l’occasion, Monsieur le Ministre, pour vous renouveler les assurances de ma sincère, fraternelle, et très haute considération./. 

Copie :

PM
MINDEF ; DGSN ; SED

