CAMEROUN :: Mums Africa Small Business Award : Les mamans entrepreneures à l’honneur en 2026 :: CAMEROON

À Douala, la 6ème édition du Mums back to school a réuni ce samedi 06 septembre 2025, des mamans dynamiques pour une matinée de sport et de solidarité. Organisé par l’association Mums for Life Empowerment, l’événement célèbre le rôle clé des mères tout en annonçant le futur « Mums Africa Small Business Award » pour valoriser leurs ambitions entrepreneuriales.

Cette matinée sportive a rassemblé de nombreuses mères, certaines accompagnées de leurs enfants, autour d’activités physiques et d’échanges.

À l’approche de la rentrée scolaire 2025-2026, cet événement visait à offrir un moment de détente, de motivation et de solidarité aux mamans, qui jouent un rôle central dans la réussite familiale et scolaire.

Au-delà de l’aspect sportif, cette rencontre a permis de sensibiliser les participantes sur les défis auxquels elles font face au quotidien, notamment la conciliation entre maternité et ambitions personnelles ou professionnelles.

Selon Mélissa Kouya, promotrice de l’événement et femme leader, « beaucoup de femmes portent des projets solides mais sont freinées par le manque de financement ou la difficulté à concilier responsabilités familiales et entrepreneuriat ».

L’association intervient pour leur offrir accompagnement, visibilité et accès à des réseaux de soutien, tout en valorisant leur rôle essentiel dans le tissu social.

Fort de cet engagement, Mums for Life Empowerment annonce la deuxième édition du « Mums Africa Small Business Award » qui se tiendra en mars 2026, à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme.

Ce nouveau rendez-vous ambitionne de récompenser et valoriser les mamans entrepreneures à travers toute l’Afrique, en leur offrant une plateforme de reconnaissance, de partage et de développement.

L’objectif est clair : donner à ces femmes les moyens d’exprimer pleinement leur potentiel, de faire grandir leurs projets et de renforcer leur impact économique et social.

Pour participer à cet award, il sera nécessaire de suivre les actualités sur les plateformes de Mums for Life Empowerment et Invest with Mum in Africa, ainsi que de rejoindre les nombreuses communautés actives qui soutiennent chaque jour ces femmes au cœur de la transformation sociale.

Cet événement à venir illustre la volonté de l’association de soutenir durablement les mères, en leur offrant à la fois un espace de bien-être comme celui de ce samedi, et des opportunités concrètes pour bâtir leur avenir et celui de leurs familles. Mums for Life Empowerment confirme ainsi son rôle de catalyseur pour des femmes engagées, ambitieuses et porteuses de changement.



Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp