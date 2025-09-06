Camer.be
Mums Africa Small Business Award : Les mamans entrepreneures à l’honneur en 2026
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Mums Africa Small Business Award : Les mamans entrepreneures à l’honneur en 2026 :: CAMEROON

À Douala, la 6ème édition  du Mums back to school a réuni ce samedi 06 septembre 2025, des mamans dynamiques pour une matinée de sport et de solidarité. Organisé par l’association Mums for Life Empowerment, l’événement célèbre le rôle clé des mères tout en annonçant le futur « Mums Africa Small Business Award » pour valoriser leurs ambitions entrepreneuriales.

Cette matinée sportive a rassemblé de nombreuses mères, certaines accompagnées de leurs enfants, autour d’activités physiques et d’échanges.

À l’approche de la rentrée scolaire 2025-2026, cet événement visait à offrir un moment de détente, de motivation et de solidarité aux mamans, qui jouent un rôle central dans la réussite familiale et scolaire.

Au-delà de l’aspect sportif, cette rencontre a permis de sensibiliser les participantes sur les défis auxquels elles font face au quotidien, notamment la conciliation entre maternité et ambitions personnelles ou professionnelles.

Selon Mélissa Kouya, promotrice de l’événement et femme leader, « beaucoup de femmes portent des projets solides mais sont freinées par le manque de financement ou la difficulté à concilier responsabilités familiales et entrepreneuriat ». 

L’association intervient pour leur offrir accompagnement, visibilité et accès à des réseaux de soutien, tout en valorisant leur rôle essentiel dans le tissu social.

Fort de cet engagement, Mums for Life Empowerment annonce la deuxième  édition du « Mums Africa Small Business Award » qui se tiendra en mars 2026, à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme.

Ce nouveau rendez-vous ambitionne de récompenser et valoriser les mamans entrepreneures à travers toute l’Afrique, en leur offrant une plateforme de reconnaissance, de partage et de développement. 

L’objectif est clair : donner à ces femmes les moyens d’exprimer pleinement leur potentiel, de faire grandir leurs projets et de renforcer leur impact économique et social.

Pour participer à cet award, il sera nécessaire de suivre les actualités sur les plateformes de Mums for Life Empowerment et Invest with Mum in Africa, ainsi que de rejoindre les nombreuses communautés actives qui soutiennent chaque jour ces femmes au cœur de la transformation sociale.

Cet événement à venir illustre la volonté de l’association de soutenir durablement les mères, en leur offrant à la fois un espace de bien-être comme celui de ce samedi, et des opportunités concrètes pour bâtir leur avenir et celui de leurs familles. Mums for Life Empowerment confirme ainsi son rôle de catalyseur pour des femmes engagées, ambitieuses et porteuses de changement.
 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Nécrologie : Mgr Adalbert Ndzana range sa soutane dans la sacristie
Joseph Clovis Nguessieuk: "L’impact économique du tournoi de l’unité est palpable"
Interrogations sur les plaques d’immatriculation : Shanda Tonme écrit au ministre des Transports
Un camerounais de 35 ans meurt par noyade à Strasbourg
Mums Africa Small Business Award : Les mamans entrepreneures à l’honneur en 2026
Trafic d’espèces protégées :34 arrestations dans 05 pays africains
Académie hôtelière des Grasslands : former l’élite de l’hôtellerie et de la gastronomie au Cameroun
Air Côte d’Ivoire Transporte les Lions du Cap-Vert : Où Est Camair-Co ?
Le Pr René Joly Assako Assako prend la tête de la FLSH de l’Université de Douala
Affaire Martinez Zogo : tentative d'évasion d'Amougou Belinga en plein tribunal
Bébé prématuré abandonné à l’Hôpital Laquintinie de Douala : appel à témoins
Réunion sécuritaire de haut niveau à 39 jours de la présidentielle, à l’orée de la rentrée scolaire
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:55
Nécrologie : Mgr Adalbert Ndzana range sa soutane dans la sacristie

Nécrologie : Mgr Adalbert Ndzana range sa soutane dans la sacristie
13:48
Joseph Clovis Nguessieuk: "L’impact économique du tournoi de l’unité est palpable"

Joseph Clovis Nguessieuk: "L’impact économique du tournoi de l’unité est palpable"
08:57
Paris: EFFICIENCE/DICADEV: Un partenariat porteur d’avenir pour l’Afrique

Paris: EFFICIENCE/DICADEV: Un partenariat porteur d’avenir pour l’Afrique
00:13
Interrogations sur les plaques d’immatriculation : Shanda Tonme écrit au ministre des Transports

Interrogations sur les plaques d’immatriculation : Shanda Tonme écrit au ministre des Transports
00:07
MRC : retrait des cartes électeurs et retour de Maurice Kamto au cœur du débat à Yaoundé

MRC : retrait des cartes électeurs et retour de Maurice Kamto au cœur du débat à Yaoundé

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo