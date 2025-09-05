Camer.be
Port Autonome de Douala : une mention honorable pour ses performances logistiques
CAMEROUN :: ECONOMIE

CAMEROUN :: Port Autonome de Douala : une mention honorable pour ses performances logistiques :: CAMEROON

Le Port Autonome de Douala (PAD) a accueilli, le 4 septembre 2025, la cérémonie de remise officielle du rapport de l’Observatoire des pratiques anormales (OPA-AC). Réalisée par l’Institut Sous-régional de Statistique et d’Économie Appliquée (ISSEA) et financée par l’Union européenne, cette étude dresse un état des lieux des pratiques portuaires et logistiques sur les principaux corridors d’Afrique centrale, avec un accent particulier sur le PAD.

Des progrès significatifs dans les délais de transit
Les résultats mettent en évidence une nette amélioration de la fluidité du passage portuaire. Le délai global de transit, qui atteignait 14 jours il y a quelques années, a été réduit à environ 8 à 9 jours. Cette performance reflète les efforts de la direction générale du port et de l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique.

Le professeur Ngonthe Robert, conseiller du Directeur général de l’ISSEA et chef de projet adjoint de l’OPA-AC, a souligné l’importance de cette avancée :
« Les résultats présentés aujourd’hui donnent une mention honorable au Port Autonome de Douala. Ils révèlent une forte amélioration dans la qualité des procédures portuaires et du traitement des camions à destination de l’hinterland. »

Il a également rappelé le rôle stratégique du PAD :
« Un corridor logistique commence toujours par le port, qui constitue le principal point de rupture de charge. C’est pourquoi l’étude a évalué en priorité les performances du port de Douala. »

Une compétitivité renforcée mais des défis à relever
Outre ces avancées, l’étude souligne la suppression progressive de nombreux frais parallèles, longtemps critiqués par les opérateurs économiques. Cette évolution contribue à renforcer la compétitivité du PAD sur la scène régionale.

Pour Joseph Nguene Nteppe, chef de division de l’analyse, de la prospective et de la coopération au PAD, ces résultats représentent un atout majeur :
« Les délais et les coûts de passage portuaire sont des critères déterminants de compétitivité. Le port de Douala dispose désormais de procédures favorables au transit rapide, ce qui constitue un indicateur positif pour son attractivité. »

Il a toutefois identifié plusieurs chantiers prioritaires :
« La dématérialisation complète des procédures, notamment de la lettre de voiture internationale et du titre de transit, doit être accélérée. De même, les dispositifs liés à la pose des balises GPS doivent être optimisés afin de réduire les temps d’attente. »

Cette étude confirme ainsi la place centrale du Port Autonome de Douala dans les échanges commerciaux d’Afrique centrale. Si des défis persistent, notamment en matière de digitalisation et de sécurisation des flux, les efforts déjà entrepris renforcent l’image d’un port en pleine transformation, capable de s’adapter aux standards internationaux de performance logistique et de compétitivité.

