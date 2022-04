Retour sur l'époque des Yéyés....au Cameroun :: CAMEROON

La société change et s'invente au jour le jour, dans la mode par exemple, avec le passage des porte-jarretelles au collant, l'abandon du soutien-gorge, l'arrivée de la mini-jupe des strings.

Chaque jour apporte son lot de nouveautés, d'actes forts, de mini-révolutions. On assiste à une sorte de création dans la mode, pour l'adapter à son époque.

En réalité, le mouvement yéyé est très lié à la musique de ces jeunes chanteurs et chanteuses qui traduisent des chansons américaines en français. Il sera très éphémère car arriveront très vite, dès 1964, le Protest Song de Joan Baez et Bob Dylan, puis les groupes anglais, les Beatles, les Stones, les Who.

Les Yéyés seront balayés mais cette génération des Baby Boomers va continuer d'exister, va glisser vers 68 et la liberté individuelle, va devenir hippie, va plus tard se mettre à rejeter l'idée de consommation, ainsi que tout ce qui est américain, en raison des habitudes vestimentaires envahissantes.

Les utopies se fracasseront ensuite contre les murs de la réalité.

Jusqu'en Afrique, on retrouvera les jeunes habillés à la mode des Yéyés. Pantalons pieds éléphants, chemises sveltes, ceintures proportionnelle à son buste, chaussure à talons pour tous... bref tout y passe.

Nous sommes ici au Cameroun en 1969..... Qui ne souhaite pas être à la mode ?