CAMEROUN :: Succession de Paul Biya : Les batailles s’annoncent épiques. :: CAMEROON

On parle de plus en plus de succession au palais d’Etoudi à Yaoundé. Au sein de la famille présidentielle comme dans le landernau politique, des batailles de positionnement s’annoncent.

Une bataille à la course pour le palais qui s’est invitée au menu des rédactions au Cameroun comme ailleurs. Les tabloïds rivalisent d’écriture et d’angle de traitement. Le journal Déluge Infos pense que « la guerre entre les princes protège le roi » Pour le journal, L’opinion publique camerounaise pense que l’actuel chef de l’Etat au pouvoir depuis 40 ans ne maîtrise plus rien au sein de l’appareil de l’Etat. Et que c’est le ministre d’Etat Sg/Prc Ferdinand Ngoh Ngoh qui dirige véritablement le pays. Le tout puissant ministre des Finances Louis Paul Motaze, neveux du président de la République à son tour arrosé les pouvoirs traditionnels qui le propulsent au trône. La bataille du destin présidentiel s’annonce rude à l’intérieur même de la galaxie du pouvoir. Entre temps le roi fait la moue, observe et coule ses vieux jours au Palais.

Le tabloïd Le Point Hebdo pense plutôt que Paul Biya est une « anecdote... ». Son parcours suscite forcement des envies et des envieux. le président de la République Paul Biya. Discret, conservateur d’une identité africaine reconnue et assumée, le camerounais n’a pas seulement marqué ses compatriotes par sa gouvernance sa marque et sa façon toute particulière de gérer les situations de crise. L’Afrique porte également sa marque et son estampille. Ses vertus de sage et de meneur d’hommes ont traversé les frontières et les océans, pour être reconnues, voire vénérées, par nombre de ses paires.

Aujourd’hui, au crépuscule de son art, Le Point Hebdo jette un faisceau de lumière sur son caractère et son histoire, pleine d’énigmes, de confidentialités et emprunte de qualités que, ses concitoyens peinent à reconnaître.

Ailleurs, au sein de son parti politique, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé, la sérénité n’est pas de mise. Le journal Realités Plus, paraissant à Yaoundé annonce qu’à Tonga, département du Nde, région de l’Ouest «un camion de Hiboux rode déjà pour déstabiliser le Rdpc et le député Jean Claude Feutheu». Et le journal Indexe. Jaloux des grandes réalisations en faveur des populations de l’honorable Jean Claude Feutheu Membre titulaire du Comité Central du Rdpc, une bande d’ennemis du Rdpc et de Paul Biya, monte des coups dans le noir contre le bâtisseur que tout le monde applaudit à Tonga. Ils n’ont aucun franc pour soutenir le parti mais ils ne veulent pas voir Feutheu le fait tout .