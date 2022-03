CAMEROUN :: Arts et cultures : naissance d’un festival pour les femmes artistes :: CAMEROON

Rien que son nom le distingue. Festival des Femmes Artistes (F’ART). A travers la peinture, la sculpture, la performance, le dessin, les animations musicales et l’artisanat, les femmes ont désormais de quoi s’estimer fières. Du 25 au 27 mars 2022, la ville de Kribi, dans le département de l’Océan, région du Sud, les accueillera pour la première fois.

La promotrice, Alice Georgette Eyidi Wolff est une Artiste Plasticienne camerounaise autodidacte, diplômée en Droit et en Marketing Vente. « Les femmes artistes restent largement invisibles non seulement dans l’histoire mais aussi dans la société contemporaine, explique-t-elle le contexte justificatif ayant inspiré le projet. Elle insiste sur le fait qu’en Afrique en général et au Cameroun en particulier, L’Art Plastique reste un milieu fermé pour la Femme et très peu d’entre elles y sont représentées de façon notoire. Plus loin, La promotrice rappelle que La Charte de la Renaissance Culturelle Africaine adoptée à Karthoum en janvier 2006, recommande que : « les Etats veilleront en particulier à assurer l’égal accès des femmes et des hommes à l’expression culturelle, à la prise de décision, aux métiers de l’art et de la culture».

S’agissant des objectifs, F’art vise à favoriser une vitrine de promotion du talent créatif de plus d’une vingtaine de femmes artistes dans le domaine des arts plastiques et visuels, la peinture, la sculpture et la performance; augmenter le niveau de représentativité des femmes artistes camerounaises et africaines aux évènements mondiaux entre autres.