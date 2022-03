CAMEROUN :: Energies renouvelables : Ségolène Royal et Ketcha Courtes illuminent le département du Ndé. :: CAMEROON

La phase pilote du projet « Électrification des Chefferies traditionnelles par des champs solaires Appui aux Reines-mères du Réseau International des Princesses et Reines Mères (RIPREM) » initié en partenariat avec la fondation D.A PLANÈTE de Mme Ségolène Royal, a fait l’objet de réception. Ce beau projet vise l'autonomisation des chefferies supérieures du Ndé en Énergie. Il s’agit des chefferies pilotes de Bangangté, Badounga, Bangoulap, Bamena et Bazou.

Ségolène Royal, ancienne ministre Française était là, avec à ses côtés le ministre de l’habitat et du développement rural Célestine Ketcha Courtes. Mais aussi les princesses et les Reines Mères. Pendant deux jours elles ont visités les champs solaires des chefferies. A chaque étape, la lumière a illuminé et les populations ont dit MERCI. Il y a eu mise en lumière de 5 Chefferies supérieures du Ndé. Dans le cadre du Projet Électrification des chefferies traditionnelles par Champs solaires. Entièrement porté par le Ripem et financé par D.A Planète. Il est né de la volonté constante et de l'engagement du Riprem à œuvrer en faveur du développement durable, pour le bien-être des populations.

Reparti sur trois phases, l'exécution de ce projet a commencé par 05 Chefferies supérieures. Les travaux réalisés reposent précisément sur l'installation des lampadaires solaires photovoltaïque dans les chefferies ; la constructions des mini centrales solaires photovoltaïques pour l’électrification des bâtiments de la chefferie, les cases des Reines et les serviteurs. le renforcement de capacités des Reines et Reines-Mères sur la maitrise d’ouvrage des technologies d’énergie solaire et des gestes écologiques de protection de l’environnement.

Dans chacune de ces Chefferies, des mini centrales solaires ont été installées. En respect des exigences techniques, et du cahier des charges résultats des études préalablement menées. Les caractéristiques techniques sont identiques, et décrites comme suit:

Type : centre solaire hydride ;Puissance de la mini centrale : 09 kwc ;Un parc de batterie de 48V ;Une autonomie énergétique qui peut aller de 1 à 2 jours.

La deuxième phase quant à elle concerne les 08 autres chefferies supérieures. il s’agit des chefferies de Bangoua, Bangang-fokam, Bahouoc, Batchingou, Balengou, Bakong,Bamaka et Banoun.La troisième phase s’étendra dans les autres chefferies de l’Ouest du Cameroun.