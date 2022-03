CAMEROUN :: Liyep Limal: Ce qu’on ne dit pas aux souscripteurs :: CAMEROON

Après une semaine mouvementée durant laquelle Emile Parfait SIMB, PDG du Groupe GIT, a été obligé de communiquer et rassurer les souscripteurs de la vitalité exceptionnelle du Limocoin, il n’est pas superflu d’apporter d’autres précisions sur le LimoCoin SWAP afin de dissiper définitivement tout malentendu.

En premier lieu, il faut savoir que le LimoCoin SWAP (LMCSWAP) est désormais coté sur le GokuMarket Exchange. Ce qui permet au même titre que certaines autres cryptommonaie comme le Pax Dollar, HNC Coin, le LiteCoin, DogeCoin ou encore Stellar de faire des transactions boursières en toute sécurité.

Le LMCSWAP est un token créé pour permettre l'évolution des solutions du marché par le principe des crypto assets. Les Hodlers (en traduction simple « Ceux qui aiment utiliser la cryptomonnaie ») peuvent désormais explorer un tout nouveau niveau d'utilitaires cryptographiques tels que le commerce avec des jetons numériques encore appelés l'USDT, le jalonnement et l'achat de LMCSWAP avec une carte de crédit et de débit. Pour dire simplement, le LMCSWAP vous permet d’accéder à un marché infini et diversifier en ligne pour opérer des achats divers. Il n’est pas simplement une cryptomonnaie mais un moyen moderne d’émancipation économique.

Selon quelques vérifications faites, LimoCoin Swap est intégré sur les blockchains BEP20 et ERC20. Le site GokuMarket a ouvert la porte à la communauté LMCSWAP et à d'autres utilisateurs pour des utilitaires de cryptage essentiels comme le trading, le jalonnement et l'achat de LMCSWAP avec des cartes de crédit et de débit sur le Web et comme la modernité le veut même avec des téléphones Android ou iOS, des applications vous permettent de vous mouvoir. La manipulation est si simple que tout le monde peut s’y aventurer.

À propos du jeton LMCSWAP

LMCSWAP est le jeton natif du LimoCoin SWAP. Sur le continent africain fort et en pleine évolution, les différents modèles économiques font la beauté du continent soucieux de son avenir. Ce Token repose sur une communauté de plus de 300 000 unités et avec plus de 20 entreprises qui le soutiennent parmis lesquelles une compagnie aérienne. Limocoin Swap est un token créé pour permettre l'évolution des solutions du marché par le principe des crypto assets. Il s'appuie sur une communauté solide construite en quatre ans par l'une des filiales de la maison mère Simtrex Commercial Brokers. En ce moment, LMCSWAP a une offre totale de 3 650 000 000 Adresse du contrat LMCSWAP.

Achetez LMCSWAP avec une carte de débit et de crédit

GokuMarket offre le moyen le plus simple d'acheter des jetons LMCSWAP avec votre carte VISA et Mastercard en utilisant votre carte de crédit ou de débit. Suivez simplement les étapes simples pour acheter des jetons LMCSWAP sur GokuMarket et utilisez-les pour plusieurs utilitaires de cryptage réels.

GokuMarket est en constante expansion et offre de plus en plus d'opportunités aux commerçants en ligne. La communauté GokuMarket continue de croître et compte maintenant plus de 970 000 utilisateurs forts. GokuMarket continue de répertorier de nouveaux projets sur la plate-forme afin d'offrir plus de cas d'utilisation à la crypto et à la base d'utilisateurs. Si vous connaissez d'autres projets passionnants, veuillez leur demander d'explorer et de compléter l'application de référencement

GokuMarket .

GokuMarket rend la monnaie numérique accessible à tous. Inscrivez-vous / connectez-vous à GokuMarket pour déposer et acheter un jeton LMCSWAP pour explorer des produits axés sur l'utilisateur qui sont plus faciles et plus intuitifs à utiliser dans le monde réel.

Pourquoi certains souscripteurs ont paniqué ?

Selon plusieurs informations, plusieurs personnes se présentant comme des souscripteurs ayant été floués ont fait certains posts sur la toile en affirmant qu’ils ne reçoivent plus de l’argent sur leurs téléphones. Avec une alchimie digne des pratiques de vaudou, d’autres qui n’ont même pas souscris affirmaient qu’Emile Parfait SIMB avait volé l’argent et s’était déjà enfui alors que ce dernier était dans ses bureaux de Douala. Ce qu’il faut comprendre de ce dysfonctionnement et le PDG de GIT l’a évoqué lors de son passage sur la chaine de télévision Canal 2 International, c’est que pour s’arrimer à la donne mondiale, les anciennes méthodes utilisées lorsque le concept Liyeplimal était en Blockchain fermée et générait des devises directement transférable par des systèmes de MobileMoney et OrangeMoney concernant par exemple les souscripteurs du Cameroun, a été remplacé par un accès plus large sur la toile avec l’entrée dans le site GokuMarket.

Maintenant il est question pour les détenteurs du LMCSWAP de déposer et retirez le jeton directement dans votre portefeuille principal sur GokuMarket en quelques clics de n'importe où dans le monde. Plus besoin de revenir vers les techniciens de Liyeplimal pour se faire payer. Vous-même vous encaissez votre argent via cette plateforme. En plus, pour des personnes habituées à faire des voyages, le portefeuille multi-devises GokuMarket est très convivial et accessible en déplacement. De plus, le portefeuille numérique convivial de GokuMarket permet également aux utilisateurs de transférer gratuitement des cryptos et LMCSWAP en utilisant simplement un numéro de téléphone mobile.

Choisissez le bon plan

Afin que nul n’en ignore et les nombreux Holder (usagers de la cryptomonnaie) le savent, pour s’assurer d’un bon rendement, il faut utiliser la méthode APY (moyen de blocage des cryptoactifs pendant un An pour récupérer au final un intérêt assez conséquent). Ainsi, gagnez des récompenses sur le jalonnement LMCSWAP avec des intérêts allant de 10 à 14%. Le montant minimum de mise LMCSWAP Coin requis est de 100 USD pour la période flexible allant de 1 à 12 mois.

Pas de panique donc lorsque des menteurs vont encore envahir la toile pour distiller des messages haineux et incohérents sur la capacité du Limocoin Swap (LMCSWAP) à satisfaire ses clients. A l’analyse, avec toute cette flexibilité dévoilée, aucune autre dans le monde ne pourrait offrir pareille. Faisons confiance au génie Africain Emile Parfait SIMB et le reste est encore à venir.