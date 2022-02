LIBÉRIA :: Le Liberia célèbre son bicentenaire

Des milliers de libériens sont descendus dans les rues de Monrovia pour célébrer lundi le bicentenaire de la naissance du pays. L'Etat ouest africain, fondé comme colonie en 1822 par d'anciens esclaves américains, est aujourd'hui l'un des plus pauvres du monde.

Lundi, des milliers de libériens vêtus de blanc ont convergé vers un stade de la banlieue de la capitale pour une célébration officielle. L'Etat ouest africain, fondé comme colonie en 1822 par d'anciens esclaves américains a élevé 25 ans plus tard la première démocratie du continent.

"Nous avons engendré 200 ans de liberté, d'auto-gestion et de gouvernements successifs. Après ces deux siècles, nous sommes à un carrefour. Nous devons imaginer la suite à donner à notre continent afro-américain pour les 200 prochaines années" lance à la caméra John Henderson, un activiste descendant d'un esclave affranchi.

Une guerre civile et Ebola

Première démocratie du continent, le Libéria a connu aussi des années sombres à partir de 1989 avec une guerre civile qui aura duré 14 ans et fait près de 250 000 victimes. L'Etat ouest africain qui a été durement touché par l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016 est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde.

"Il y a du pain sur la planche", reconnait John Henderson. "Nous sommes passés d'un pays à la pointe de la production avec un fort PIB à un pays qui a une production et des revenus qui figurent parmi les plus faibles du continent. Mais nous restons convaincus que nous allons redresser cette situation."

Dirigé depuis 2018 par l'ancien footballeur Georges Weah, le Libéria espère retrouver un second souffle en profitant notamment des festivités du bicentenaire pour lancer une nouvelle ère. Le gouvernement prévoit d'organiser des événements tout au long de l'année 2022 pour célébrer le bicentenaire, et attirer les membres de la diaspora libérienne ainsi que les Noirs américains.