Brigitte Soppo Ngallé a reçu le Grand prix de l’entrepreneuriat privé et de l’engagement dans l’action sociale, décerné par l’Association des Bayam-Selam du Cameroun (Asby).

La directrice générale de la SouthWest international construction corporation SA (Sicc-Cameroon), a été distinguée le 18 décembre 2021 à Yaoundé. C’était au cours de la soirée de gala des « Asbyawards », à la faveur du huitième forum national d’échanges entre les bayam-selam et les autres acteurs du secteur informel.

Il faut dire que Les Asbyawards honorent et rendent hommage aux personnalités, partenaires et acteurs sociaux qui accompagnent le magistère du chef de l’Etat dans la barque de l’émergence pour l’amélioration du quotidien des populations en général et du petit peuple en particulier.