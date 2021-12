CAMEROUN :: Les Banen en fête à Akwa Palace ce 18 décembre 2021 :: CAMEROON

Banen en fête est une soirée culturelle Banen initiée par Olivier Ecko Nguile promoteur culturel. Le but de cette soirée est de valoriser et contribuer au rayonnement du peuple et de la culture Banen qui constitue l’une des 206 ethnies du Cameroun.

En effet, les Banen du Cameroun constituent une grande richesse culturelle et sociale, mais dont l’histoire et la culture restent mal connues du fait de la séparation administrative qui les a divisés dans les années 1930, et du déplacement forcé d’une grande partie de sa communauté en 1963, notamment celle vivant dans la partie littorale du Cameroun, précisément dans la localité de Yingui, située à 140 km de la capitale économique Douala.

Il s’agit de plus de 200 000 âmes qui vivent aujourd’hui loin de leurs terres ancestrales pour la grande majorité depuis près de 60 ans et qui tentent bien que mal à garder les repères culturels hérités de leurs ancêtres mais aussi issus du brassage culturel avec les peuples voisins et d’autres civilisations. C’est cette richesse que OLIVIER Ecko et son équipe essaient de rassembler pour restituer au nom Banen (pluriel de Munen) sa véritable signification que leur aurait donné leur voisin Bassas: « Le noble, le riche spirituellement ».

Des personnalités de renom

Banen regorgent donc de nombreux « nobles ». On peut citer pêle-mêle un célèbre héros de la période coloniale comme MANIMBEM TOMBI, à qui on doit le célèbre nom de « lions indomptables », des musiciens et artistes de renoms comme la regretté NGUEA LA ROUTE, Ngoloko zachée,Peter Dikaki, Philippe Miloko, des sportifs comme Paul Bahoken, Maboang Kessack, Joel Epallé, Eric Djemba Djemba, Enganamouilt, des intellectuels comme pasteur et professeur Paul Mahend, le diplomate émérite Paul Batibonak, et bien sûr beaucoup d’autres jeunes et talentueux créateurs venus des horizons divers – danses traditionnelles, conteurs, sculpteurs, etc. – qui seront présentés au public lors de cette première édition de Banen en fête. On verra aussi le passage de plusieurs associations Banen y compris celles de la diaspora.

C’est cette importante richesse culturelle que BANEN EN FETE compte révéler aux yeux du Cameroun et du monde le 18 décembre 2021 à Douala à AKWA PALACE dès 18H00.