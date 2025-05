Tout d'abord à Tours, où, la diva de la musique camerounaise, a honoré de sa présence le jubilé de Pamela Beautour. Cette dernière, depuis plus d’une décennie, œuvre sans relâche à la promotion des richesses culturelles du pays de Samuel Eto’o. Le Grand Paris s’est déplacé en nombre pour ce rendez-vous exceptionnel, réunissant festivité, émotion et célébration autour d'une icône vivante de la musique africaine.

Puis, direction le Calvados, à Caen, où un spectacle en live a électrisé une salle comble. Le public, conquis, a vibré au rythme des performances deet, accompagnés du groupe Saba Saba. Les sonorités de la forêt et du Wouri se sont entremêlées pour offrir un moment unique, plein de chaleur et de souvenirs.

Longue Longue Ambassadeur des causes sociales

À Amiens, à seulement 2h30 de route, la fête battait également son plein. Un plateau d’artistes impressionnant y était réuni, avec notamment, La Morganez la Lionne rugissant avec puissance dans sa tanière , Le Mannequin de Jésus, de passage entre deux escales européennes, DUC-C, et Vanister, qui a littéralement "exorcisé" la ville avec ses ballets magiques venus tout droit d’Akonolinga.

À Paris, pendant ce temps, les chefs traditionnels Sawa et le président du Ngondo sont en tournée culturelle, dans une démarche symbolique et stratégique : promouvoir et valoriser davantage l’image du Cameroun (vert-rouge-jaune) sur la scène internationale.