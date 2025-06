Journée mondiale du petit déjeuner Turc à Douala au Cameroun :: CAMEROON

À l'occasion de la Journée mondiale du petit-déjeuner : l’Ambassade de Turquie au Cameroun met à l’honneur les saveurs turques

Le 1er juin, à l’occasion de la Journée mondiale du petit-déjeuner, l’Ambassadeur de Turquie au Cameroun, S.E. Volkan Öskiper, a convié plusieurs personnalités camerounaises ainsi que des membres du corps diplomatique à une découverte gustative et culturelle du petit-déjeuner turc.

L'événement, à la fois convivial et raffiné, s’est tenu dans les jardins de la Résidence de l’Ambassadeur. Les invités ont pu savourer une variété de mets typiques : fromages traditionnels, olives marinées, tomates fraîches, confitures artisanales, pains spéciaux, œufs au sujuk et le célèbre thé turc servi à volonté.

Bien plus qu’un simple repas matinal, le petit-déjeuner turc reflète une véritable tradition sociale et culturelle. Riche, équilibré et coloré, il symbolise l’hospitalité et l’art de vivre à la turque.

À travers cette initiative, l’Ambassade de Turquie a souhaité promouvoir non seulement sa gastronomie, mais aussi les liens d’amitié et de partage entre les peuples turc et camerounais.