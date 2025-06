Sky Awards 2025 : près de 100 Camerounais bénéficient des masterclass gratuites :: CAMEROON

Des formateurs et des apprenants se sont réunis ce vendredi 6 juin à l'effet de prendre contact en prélude aux masterclass qui s'ouvrent dès lundi 9 juin à Yaoundé.

Dans le cadre de la première édition du Sky Awards, près de 100 artisans bénéficient des masterclass gratuites dans les métiers de la création et du design, notamment l'architecture d'intérieur, l'artisanat, le design et l'art.



Les formations sont réparties ainsi qu'il suit : arts culinaires et design alimentaire, par Déborah Nkoulou au Jys Garden à Odza ; techniques de finition de meubles, restauration et artisanat moderne, dispensé par Vocational Training Centre of Mutodiosa Institute of Arts and Design (MIAD) en collaboration avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa) ; art de la rue et créativité urbaine, par Art's Foundation et sa présidente fondatrice, Ariane Kayla , au VTC MIAC à Bastos ; Arts et design, maîtrise des beaux-arts, par MIAD et le ministère de l'Habitat et du Développement urbain (Minhdu) ; Impact du digital et du numérique dans les villes intelligentes et les espaces connectés, par Accent Media et Technology à Bastos.



Selon Michel Mbida, architecte d'intérieur-designer et formateur, « il sera question de leur présenter les défis de l'architecture d'intérieur, les mutations que la profession connaît. Il y a des années, on parlait de décoration et aujourd'hui, on parle de sculpture d'intérieur et dans quelques années, on parlera de design d'intérieur. Il sera donc question de faire comprendre ces subtilités avant d'entrer dans les éléments du langage. Le langage perceptif, descriptif et chromatique ».



Les invités ont eu droit à une visite guidée du Centre african Confederation of interior Designers, l'un des lieux choisis pour abriter les masterclass. Par la même occasion, les invités ont découvert des œuvres faites des mains de la promotrice de Sky Awards, Léonie Bwemba, architecte d'intérieur certifiée et présidente fondatrice d'African Confederation of Interior Designers (Afcid). Pour elle, « après 27 ans de pratique, il est temps de laisser un héritage. C'est dans cette lancée que naît le projet Sky Awards, un évènement panafricain et itinérant qui a pour objectif de découvrir les talents, les accompagner et les professionnaliser ». Le rendez-vous est pris pour lundi à 8 heures dans les différents sites de formation.