FRANCE :: RESTITUTION D’OBJETS D’ART AU CAMEROUN : UN GESTE DE MEMOIRE ET DE DIGNITE

Paris, Ambassade du Cameroun 16 juin 2025 : c’est un moment de profonde émotion et de haute portée symbolique qui s’est déroulé ce jour à l’Ambassade du Cameroun en France. Madame Bénédicte de Kerprigent, collectionneuse passionnée d’art africain, a choisi, en toute liberté et par pur respect du patrimoine culturel, de restituer au Cameroun une dizaine d’objets d’art traditionnels acquis il y a près de vingt ans.

Ces œuvres, achetées à l’époque lors d’une brocante organisée à des fins caritatives, avaient immédiatement suscité l’admiration de Mme de Kerprigent. Sensible à la qualité esthétique et à la richesse spirituelle de ces arts, elle avait alors préféré les acquérir et les conserver précieusement plutôt que de les voir dispersés ou dévalorisés.

Formée à l’histoire de l’art africain et ayant vécu sur le continent, elle savait toute l’importance de ces objets, porteurs d’une mémoire ancestrale et d’un souffle sacré. « Ces pièces incarnent bien plus que de simples formes ou matières. Elles sont les vecteurs d’un langage spirituel profond, rattaché à des cosmogonies, à des entités surnaturelles, à la mémoire des ancêtres, et à l’ordre social traditionnel », a-t-elle confié lors de la cérémonie. La restitution de ces objets a été saluée par l’ambassadeur du Cameroun, qui a exprimé, au nom de l’État, sa gratitude pour ce geste noble.

Il a souligné l’importance de tels actes dans le contexte mondial actuel de réappropriation des héritages culturels africains. Les œuvres, qui feront l’objet d’une expertise par les autorités compétentes avant leur rapatriement définitif, retrouveront bientôt la terre de leurs origines.

La cérémonie s’est achevée dans une atmosphère conviviale et respectueuse autour d’un verre de l’amitié, en présence de plusieurs diplomates et invités du monde culturel. Une page de l’histoire se tourne, non dans le silence du passé, mais dans la résonance d’un futur plus juste pour les mémoires partagées.