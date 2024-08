CAMEROUN :: Suzanne Kala Lobe : L'hommage musical de X Maleya à la journaliste passionnée de mélodies :: CAMEROON

Le groupe camerounais X Maleya a rendu un vibrant hommage à Suzanne Kala Lobe, journaliste et femme politique décédée jeudi dernier. Connue principalement pour sa carrière dans les médias et la politique, Suzanne Kala Lobe était également une grande passionnée de musique, un aspect de sa personnalité que le groupe a tenu à mettre en lumière.

Dans leur message, X Maleya évoque une femme "amoureuse de mélodies", soulignant ainsi une facette moins connue de la défunte. Le groupe révèle que peu de gens connaissaient cette passion qui l'animait, décrivant poétiquement comment la musique coulait en elle tels des "fleuves de la passion musicale".

L'hommage met en avant la vision artistique de Suzanne Kala Lobe et son implication dans la scène musicale camerounaise. X Maleya rappelle ses apparitions dans les cabarets, où elle aimait reprendre des chansons autour d'un verre, ainsi que son soutien indéfectible aux spectacles musicaux.

Le groupe souligne également le rôle important que Suzanne Kala Lobe a joué en tant que chroniqueuse culturelle. Ses articles, décrits comme ne faisant "pas de cadeaux à la médiocrité", témoignaient de son exigence et de son amour pour le travail bien fait. X Maleya reconnaît avoir bénéficié de cette approche rigoureuse et bienveillante.

L'hommage se termine sur une note touchante, avec le groupe exprimant sa gratitude envers Suzanne Kala Lobe et lui souhaitant que la musique l'accompagne dans son dernier voyage : "Qu'elle te berce là où tu vas Suzanne. Merci."

Cette déclaration de X Maleya met en lumière l'impact de Suzanne Kala Lobe sur la scène culturelle camerounaise, au-delà de ses rôles de journaliste et de femme politique. Elle révèle une femme aux multiples talents, dont la passion pour la musique a influencé et inspiré de nombreux artistes.

La disparition de Suzanne Kala Lobe laisse un vide dans le paysage médiatique et culturel du Cameroun. Son engagement pour l'excellence et sa passion pour les arts, en particulier la musique, resteront gravés dans les mémoires de ceux qui l'ont côtoyée et appréciée.

Cet hommage de X Maleya témoigne de l'importance des figures publiques qui, comme Suzanne Kala Lobe, contribuent à enrichir et à promouvoir la culture de leur pays. Il rappelle également que derrière chaque personnalité publique se cache souvent une richesse insoupçonnée de passions et de talents.