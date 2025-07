EURO féminin de l'UEFA 2025, Islande - Finlande: l'avant match :: ICELAND

L'Islande et la Finlande s'affrontent dans le Groupe A de l'EURO féminin de l'UEFA 2025 pour le match d'ouverture du tournoi.

L'Islande et la Finlande donnent le coup d'envoi de l'EURO féminin de l'UEFA 2025 avec leur première rencontre en compétition depuis 1983, les précédentes confrontations ayant tourné à l'avantage des Finlandaises à Thoune.

Le match en bref

Quand : mercredi 2 juillet (18 heures CET)

Où : Arena Thun, Thoune

Compétition : EURO féminin de l'UEFA, Groupe A, Journée 1

Comment suivre le match : Toutes les infos et le direct ici

Les enjeux du match

La cérémonie d'ouverture de l'EURO féminin 2025 n'aura lieu qu'au moment du match entre la Suisse et la Norvège, deuxième rencontre du tournoi. Cette rencontre à Thoune ouvrira donc la voie au lever de rideau des organisatrices. Les deux équipes ne se sont plus affrontées en compétition depuis les qualifications pour l'EURO féminin de 1984, lorsque la Finlande s'était imposée 3-0 à domicile et 2-0 en Islande. Leur seule autre confrontation a eu lieu en 2023, lors d'un match amical que les Finlandaises ont remporté 2-1 à Reykjavik.

Cependant, si la série de résultats ne plaide pas en faveur de l'Islande, l'équipe de Thorsteinn Halldórsson peut s'appuyer sur une campagne de qualification honorable (avec notamment une victoire 3-0 contre l'Allemagne) et sur une prestation honorable à l'EURO féminin 2022, où elle a été éliminée à l'issue de la phase de groupes après avoir fait match nul 1-1 lors de toutes ses rencontres. La Finlande, en revanche, a perdu ses trois matches lors de la phase finale en Angleterre.

Compos probables

Islande : Rúnarsdóttir ; Árnadóttir, Viggósdóttir, Sigurdardóttir, Arnardóttir ; Jóhannsdóttir, Vilhjálmsdóttir, Antonsdóttir ; Eiríksdóttir, Jessen, Jónsdóttir

Finlande : Korpela ; Kosola, Kuikka, Nyström, Lehtola ; Ahtinen, Öling, Summanen, Siren ; Sällström, Franssi

Déclarations des sélectionneurs

Thorsteinn Halldórsson, sélectionneur de l'Islande : « Nous sommes prêts et excités. Il y a bien sûr de l'attente pour que tout cela commence, mais je me sens bien. Il y a eu une bonne intensité à l'entraînement, les joueuses sont toutes en forme et ont hâte de commencer. Nous sommes venus ici après avoir joué en Serbie, où la chaleur était encore plus élevée qu'ici, et je pense que cela nous a aidés à nous préparer. Je n'ai aucune inquiétude concernant la chaleur, même si ce ne sont pas des conditions auxquelles nous, Islandais, sommes habitués. »

Marko Saloranta, sélectionneur de la Finlande : « Au vu du classement, nous pouvons être considérés comme les outsiders de ce groupe, et chaque match sera certainement difficile, à commencer par l'Islande. Cette équipe a montré que plus la tâche est difficile, plus les joueuses sont performantes ; j'espère que ce sera également le cas mercredi soir. Tout est prêt pour le match d'ouverture et nous l'attendons avec impatience. Nous connaissons bien l'Islande, elle pratique un football très direct. Je m'attends à un match serré, ce qui, je pense, sera le cas de tous les matches de ce groupe. Bien sûr, notre seul objectif est de commencer par une victoire. »

Et après ?

Groupe A, Journée 2

06/07 Norvège - Finlande

06/07 Suisse - Islande