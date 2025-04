Présidentielle 2025: Maurice Kamto, la dernière chance pour un Cameroun nouveau :: CAMEROON

Le système aujoulatiste à décimé plusieurs générations en complicité avec une ancienne opposition corrompue, inefficace et malmenée par l'extrême pauvreté et le manque de sérieux de cette opposition égoïste et méchante.

À l'arrivée de Maurice Kamto à la tête du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), plusieurs lignes ont bougé.

Les Camerounais doivent fédérer autour du savant et l'un des meilleurs intellectuels de sa génération en la personne de Maurice Kamto qui réunit tous les atouts pour sauver le bateau Cameroun qui s'est déjà effondré à cause d'une gouvernance chaotique et d'un pilotage automatique qui ne dit pas son nom pour barrer la route au système aujoulatiste.

Quelque soit le candidat qu'ils vont présenter à la prochaine élection présidentielle, l'homme idéal et redoutable qui dispose d'une véritable force de frappe électorale, c'est bel et bien Maurice Kamto.

Si les Camerounais ratent cette chance ultime qui s'offre à eux, nous allons attendre encore au moins dans 50 ans pour parler d'alternance au Cameroun.

La prochaine élection présidentielle sera cruciale pour un Cameroun nouveau. Donc le peuple n'a pas droit à l'erreur. Le niveau de pourriture que connaît notre pays aujourd'hui nécessite que chacun de nous doit s'engager avec beaucoup de détermination pour sauver l'avenir de nos enfants. Maurice Kamto a tracé le sillon. À chacun de prendre conscience pour un Cameroun, où il fera bon.

Venez, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales! La victoire de Maurice Kamto en octobre prochain passera aussi grâce à votre engagement à s'inscrire sur les listes électorales.

Soyez nombreux! Ensemble, nous changerons le Cameroun dans la paix et dans les urnes.

En tant que coordonnateur du Mouvement Tout sauf Paul Biya en 2025, nous vous encourageons à vous s'inscrire massivement sur les listes électorales. Le temps presse.

Que le seigneur Dieu tout puissant bénisse le Cameroun!