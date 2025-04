CAMEROUN :: L’EXIGENCE DE VERITABLE REFLEXION POLITIQUE FACE A LA FAILLITE DES INTELLIGENCES :: CAMEROON

Quand l’apologie du désordre, de la vengeance, de la cupidité et de l’avidité devient un programme de gouvernement chez certains, il devient tout autant raisonnable de conclure à la déchéance morale personnelle.

Le constat est dorénavant sans appel, s’agissant de la pauvreté du débat politique au Cameroun, résultant à l’exposition des populations à des scènes d’invective et de destruction menées les uns contre les autres, par quelques illuminés trop sévèrement conditionnés pour nuire tout court.

Loin en arrière, trois décennies tout juste, un débat politique nourri de réflexions solides, francs, honnêtes et engagées existait.

C’est assez triste de dire que nous n’y sommes plus, que nous nous en sommes tellement éloignés, que des individus agissant comme des excroissances des champignons au lendemain d’une pluie maudite, jettent finalement le doute sur le niveau de formation et d’éducation de nos élites.

Quand ce n’est pas la guerre, c’est la mort des gens qui est souhaitée, et quand la mort s’avère impossible, ce sont mille pronostics sur des lendemains sombres qui sont étalés à longueurs de batailles de chiffonniers dans les médias. Que n’entend-t-on pas, sur la guerre, sur la nuit des longs couteaux.

Non, ce n’est pas digne de nous, d’un pays aussi instruit fait de cerveaux bien ronds et des intelligences académiques et financières connues et validées nationalement et internationalement. Les jeux macabres des alliances et des trahisons par-ci e par-là, commence à troubler la quiétude mentale des gens.

Mais qui veut aller si vite et pourquoi ? Qui sont ces chefs et ces pilotes pressés de se voir au palais de l’unité, signant des décrets à tout vent et délivrant de très hautes instructions ? La pire des bêtises consiste à se limiter dans son petit miroir pour évaluer beauté et ses talents personnels.

Malheureusement il n’y a plus que cela, et il est de bon ton, de flanquer un drapeau du pays derrière soi ou à côté de soi, pour se donner ostensiblement la capacité, l’image, la crédibilité et les vertus sacralisés du pouvoir. Et pendant que ces scènes sont ventilées à coups d’incitations et d’agitations de quelques bambins mentaux désignés influenceurs, on fait retentir les menaces de guerre, de destruction et de vengeance.

Mais où se situe la véritable réflexion politique, lorsque chacun construit le discours de « c’est moi ou la guerre, c’est moi ou rien, c’est moi ou le chao » ?

Non, on le sait déjà trop, et vraiment trop. A ceux qui balancent les incendies de forêt dans les cerveaux publics, je veux prendre leur permission intime, pour dire une seule chose : IL y a un Cameroun avant 2025, il y aura toujours un Cameroun après 2025, et c’est seulement cela.

Ceux qui font de 2025, leur nouvelle date de naissance ou leur année fétiche, leur année définitive de triomphe politique et de consécration absolue, devraient revenir sur terre. Le destin des nations ne dépend jamais des humeurs pressées, empressées et précipitées de quelques illuminés, c’est bien plus que cela. Elle n’est pas mécanique, elle est plutôt laborieuse, très laborieuse. C’est insondable.