Que vient faire l'ancien président français Nicolas Sarkozy au Cameroun ?

L'ancien président français Nicolas Sarkozy sera bientôt au Cameroun. Il sera à la tête d'une importante délégation d'hommes d'affaires français. La presse plante le décor et spécule.

Cette information est contenue sur le site de la Présidence de la République du Cameroun. On peut y lire : « Poursuivant sa visite à Paris, le Président de la République, S.E. Paul Biya, a reçu en audience, le 30 juillet 2024, l'ancien Président français Nicolas Sarkozy. Au menu de cet entretien convivial entre les deux hautes personnalités qui se connaissent bien, la prochaine visite au Cameroun d'une délégation d'hommes d'affaires français ayant à sa tête l'hôte du Président Paul Biya ».

Ce qui, sans doute, n'est pas du goût d'une partie de la presse, notamment Économie du Cameroun qui pense que pour investir au Cameroun, « Nicolas Sarkozy, casse-toi, pauv' con ». Pour le journal, l'ancien président de l'exécutif français a rencontré Paul Biya à Paris le 30 juillet 2024 en marge de la 33e édition des Jeux olympiques. Selon des sources officielles, Nicolas Sarkozy compte conduire une délégation économique au Cameroun. Si rien ne filtre s'agissant des domaines économiques visés ou encore la date de ce déplacement, Économie du Cameroun passe en revue quelques faits historiques qui font de cet avocat d'affaires, selon eux, un homme d'une dangerosité monumentale.

Sur place, la dynamique de levée des fonds est en marche avec « Le Cameroun obtient 335 milliards ». Le 22 juillet 2024, le président de la République a signé un décret habilitant le ministre des Finances à rechercher 280 milliards sur le marché domestique et 336 milliards sur le marché international. En effet, cet argent va permettre l'apurement des restes à payer. Ainsi, le new money injecté dans l'économie nationale va accélérer la croissance et relancer certains grands chantiers suspendus pour défaut de liquidités destinés au financement des projets de développement inscrits dans la loi de Finances 2024 du Cameroun.

La Voix des Entreprises informe que « Les PME logées à la bonne enseigne parmi les secteurs bénéficiaires ». Grâce à cet emprunt de 550 millions de dollars obtenu auprès des investisseurs internationaux par le ministre des Finances Louis Paul Motaze, et dont l'opération a été clôturée le 31 juillet 2024, le Cameroun dispose désormais des ressources nécessaires pour non seulement poursuivre l'apurement de sa dette intérieure, mais aussi soutenir davantage les PME et favoriser une croissance économique pérenne.

Dans le cadre du partenariat avec les entreprises étrangères, « L'API connecte les entrepreneurs camerounais avec des investisseurs émiratis et indiens ». L'Agence de Promotion des Investissements (API) du Cameroun a organisé trois roadshows pour mettre en relation les entrepreneurs locaux avec des investisseurs des Émirats Arabes Unis, de l'Inde et des pays de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI). Cet effort stratégique vise à renforcer les perspectives d'investissement au Cameroun et à attirer des capitaux étrangers dans des secteurs clés.