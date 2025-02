CAMEROUN :: Paul Biya accusé de promesses non tenues : analyse des engagements manqués par Calixthe Beyala :: CAMEROON

La romancière camerounaise Calixthe Beyala a récemment critiqué le président Paul Biya, l’accusant de maîtriser l’art des promesses fallacieuses. Selon elle, les engagements répétés du chef de l’État camerounais restent trop souvent lettre morte, laissant la population dans l’attente et le désenchantement.

Parmi les promesses récentes de Paul Biya figure la création d’un poste de vice-président s’il est réélu en 2025. Cependant, Beyala souligne que cette annonce suscite plus de scepticisme que d’espoir. En effet, l’histoire récente du Cameroun est marquée par une série de promesses non tenues, qui ont érodé la confiance des citoyens envers leur dirigeant.

Un exemple frappant est celui de la reconnaissance de la double nationalité. Lors du Grand Dialogue National en 2019, cette mesure avait été évoquée comme une avancée imminente. Pourtant, des années plus tard, rien n’a été concrétisé. Pour Beyala, il ne s’agissait que d’une manœuvre pour apaiser les tensions, sans réelle intention de passer à l’action.

Les promesses de développement infrastructurel sont également au cœur des critiques. Paul Biya a maintes fois promis la construction d’autoroutes, d’hôpitaux modernes et un accès universel à l’eau potable et à l’électricité. Pourtant, les Camerounais continuent de faire face à des conditions de vie précaires. Les hôpitaux, comme Laquintinie à Douala, manquent de ressources, tandis que des régions entières sont privées d’eau et d’électricité, malgré une pluviométrie abondante.

En matière de lutte contre la corruption, les engagements de Paul Biya semblent tout aussi vains. Il a régulièrement promis de punir les pilleurs des caisses de l’État, mais les responsables présumés continuent d’agir en toute impunité. Pour Beyala, cette inaction témoigne d’un système où l’enrichissement illicite est toléré, voire encouragé, au détriment du bien-être des citoyens.

Ces promesses non tenues ont alimenté un sentiment de désillusion parmi les Camerounais. Pour beaucoup, les discours de Paul Biya sont devenus des miroirs aux alouettes, destinés à apaiser temporairement les frustrations sans apporter de réelles solutions. La romancière appelle ses compatriotes à ne plus se laisser berner par ces annonces creuses et à exiger des actions concrètes.

En conclusion, les critiques de Calixthe Beyala mettent en lumière un problème récurrent au Cameroun : l’écart entre les promesses politiques et leur réalisation. Alors que le pays se prépare pour les élections de 2025, la question de la crédibilité des engagements de Paul Biya reste plus que jamais d’actualité.