AFRIQUE :: LA HAUTE FINANCE INTERNATIONALE EST ELLE LA NOUVELLE BABYLONE ? :: AFRICA

En 1960 à la veille des indépendances ,les quatorzes colonies du franc cfa avaient signé les accords du pacte colonial qui stipulent que:

- Les richesses du sous sol appartiennent au colonisateur. ce sont les mineraux strategiques or, diamands, coltan, cobalt, uranium; le pétrole et gaz naturel.

les richesses du sol ; bois , café, cacao,hévéa, coton; faune sauvage et halieutique. souvenez vous que votre grand père n avait pas le droit de couper un caféier et de le remplacer par un plan de manioc.

- Les 14 colonies du franc cfa n'ont pas le droit de créer des indutries pour transformer sur place en Afrique les matières premières en produits fini.

Soixante années après les independances les colonies du franc cfa sont parmi les pays les plus pauvres du monde.

Le colonisateur franc cfa a également encadré et soutenu des dictateurs et des monarchies républicaines qui se relaient au pouvoir de père à fils et à petits ffils depuis soixante ans,

Le franc cfa est arrimé à l'euro; ce signifie que la haute finance internationale est parfaitement au courant des désastres causés par les comptes des opérations aux économies Africaines cfa; un veritable nazisme monétaire.

Les comptes des opérations sont logés en Europe et font tourner les économies Européennes; la haute finance internationale est donc complice de l' exploitation des colonies du franc cfa.



La haute finance internationale est ' elle donc la nouvelle babylone ?



Les quatorze colonies du franc cfa sont en captivité,en esclage et en déportation sur le sol Africain. Et la nouvelle Babylone ici c'est la haute finance internationale qui pille nos richesses depuis plus de deux siècles de colonisation et d'esclavage.

Malgrès cet adversité, les colonies du franc cfa ont formé et eduqué une diaspora qui affronte les autorités dans les rues de Paris, Bruxelles et Lauxanne. Les nouvelles diasporas Africaines font peur. Quand les gillets noirs se réveilleront , Paris brullera. Matongue le quartier Africain de Bruxelles le sait.



Et le nouvel ordre mondial dans tout cela ?

- une Europe sans les viellards

- une Afrique sans les Africains est un paradis pour les impérialistes.



La pandemie du covid 19 avec l extemination des peuple d' Afrique et le traçage au vaccin de ce qui restera de la population mondiale.

la grande TRIBULATION. Apocalypse 7:14 Elle désigne une période très difficile pour toute l' Humanité. Cette courte période précèdera directement l' avènement de CHRIST.

2 Timothé 3: 1 Marc 13:19 Mathieu 24:21,22 Daniel12:1-4

Apocalypse 13:16, 17,18 Et elle ( la bete) fit que tous , petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front

17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans en avoir la marque, le nom de la bete ou le nombre de son nom 18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bete. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante six 666.

Cette prophétie est elle entrain d etre accomplie ?

La haute finance internationale prévoit de faire vacciner les 7 millards d' habitants de la terre. Pas de vaccin; pas de voyage , pas de participation à un rassemblement de masse

festival d'été, match de football.

Vaccin de covi 19 , de micro puçage électronique des survivants ? Marque de la bete?

JEREMIE 29:1 - 8 voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jerusalem au reste des ancienss en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes, et à tout le peuple, que Nebucadnetsar avait emmenés captifs de Jerusalem à Babylone,....,4 Ansi parle l' Eternel des armées, le Dieu des Cieux, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jerusalem à Babylon; Batissez des maisons, et habitez les; plantez des jardins,et mangez en les fruits.Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles; prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles; multipliez là ou vous etes et ne diminuez pas.

7 Recherchez le bien de la ville ou je vous ai menés en captivité et priez l' Eternel en sa faveur par ce que votre bonheur dépend du sien.

GENESE 1: 27-28

Dieu créa l' homme à son image, il le créa à l' image de Dieu, il créa l' homme et la femme. 28 Dieu les bénit et leur dit: soyez fécond, multipliez, remplissez la terre et assujétissez-la; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.

Peuples noirs de l ' Afrique , des Ameriques ( canada, usa, brésil, antilles) et d' Europe ; MULTIPLIEZ vous , c est la seule arme que nous avons contre la haute finance et l impérialisme mondial. Ils reviendront à la charge dans quarante ans et si nous sommes deux millard d' Africain ils ne pourront rien. Multipliez là ou vous etes , batissez, plantez et PRIEZ le DIEUX des cieux.

NEHEMIE 2: 20 et je leur fit cette réponse : Le DIEU des cieux nous donnera le succès. Nous ses serviteurs, nous nous lèverons et nous batirons.

AMEN;