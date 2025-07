Suisse: 14e édition de l'EURO féminin de l'UEFA 2025, coup d'envoi ce soir :: SWITZERLAND

Les seize équipes et les 368 joueuses sont arrivées, les huit stades sont prêts, et dans toute la Suisse, l’excitation monte à la veille du début de l’EURO féminin de l’UEFA 2025.

Les groupes de l'EURO féminin de l'UEFA 2025

Groupe A : Suisse (hôte), Norvège, Islande, Finlande

Groupe B : Espagne, Portugal, Belgique, Italie

Groupe C : Allemagne, Pologne, Danemark, Suède

Groupe D : France, Angleterre (tenante du titre), Pays de Galles, Pays-Bas

Les stades

Parc Saint-Jacques, Bâle

Stade Wankdorf, Berne

Stade de Genève, Genève

Stade du Letzigrund, Zurich

Arena St. Gallen, Saint-Gall

Stadion Luzern, Lucerne

Arena Thun, Thoune

Stade de Tourbillon, Sion

Qui sont les 16 équipes en lice ?

Allemagne

Championne en 1989 et 1991. Et en 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 et 2013. Sans parler des Coupes du monde 2003 et 2007 et des Jeux Olympiques de 2016. L’Allemagne a emmené l’Angleterre en prolongations lors de la finale de l’EURO 2022 et a battu l’Espagne pour le bronze olympique en 2024.

Angleterre

L’Angleterre dominé l’édition 2022 dans une vague de soutien populaire et a ensuite atteint la finale de la Coupe du Monde.

Belgique

La Belgique a atteint les quarts de finale pour la première fois en 2022, emmenée par la prolifique Tessa Wullaert.

Danemark

Finaliste surprise en 2017, avec Harder parmi ses stars d’alors et d’aujourd’hui.

Espagne

La Coupe du Monde 2023 a été leur percée chez les seniors et avec les lauréates du Ballon d’Or, Aitana Bonmatí et Alexia Putellas, qui ne sont que deux de leurs nombreuses options, l’Espagne pourrait ajouter le dernier des trophées d’équipes nationales actuelles de l’UEFA qu’elle n’a jamais remportés.

Finlande

Les chouettes lapones n’attirent pas l’attention, mais sont spectaculaires lorsqu’on les voit, et l’équipe qui porte leur nom fait de même, atteignant les demi-finales pour ses débuts en 2005.

France

Demi-finalistes en 2022, battues par l’Australie, pays hôte, lors d’une séance de tirs au but épique en quarts de finale de la Coupe du Monde 2023 et finalistes de la première Ligue des Nations en 2024, les Bleues semblent se préparer à remporter enfin un premier titre senior.

Islande

Leur équipe masculine a charmé le monde à l’UEFA EURO 2016, mais les Islandaises sont des vétéranes à ce niveau. Il s’agit de leur cinquième phase finale consécutive.

Italie

Les Azzurre ont été l’une des premières forces dans cette compétition et sont à nouveau en pleine ascension.

Pays-Bas

Les Pays-Bas visent à reconquérir le trophée qu’ils ont remporté en 2017 et ne manquent pas de talents de haut niveau répartis dans les meilleurs championnats européens, ainsi que de jeunes prodiges.

Norvège

Double vainqueur, la Norvège a été éliminée en phase de groupes en 2017 et 2022, mais une équipe avec des stars comme Graham Hansen, Hegerberg, Frida Maanum et Guro Reiten doit être considérée parmi les prétendantes.

Pays de Galles

Comme la Pologne, le Pays de Galles participe à son premier tournoi majeur, après avoir fait preuve de nerfs d’acier contre la Slovaquie et la République d’Irlande lors des barrages. La talisman est Jess Fishlock, qui a fait ses débuts en 2006 et est devenue la meilleure buteuse de tous les temps du Pays de Galles lors de cette campagne de qualification historique.

Pologne

Pour ses débuts dans un tournoi majeur, la Pologne compte dans ses rangs la prolifique Pajor, l’une des nombreuses joueuses de l’équipe qui ont participé à la victoire historique au Championnat d’Europe féminin des moins de 17 ans de l’UEFA 2012/13.

Portugal

Désormais dans une troisième phase finale consécutive, le parcours européen de Benfica ces dernières années témoigne du nombre croissant de talents portugais.

Suède

Bronze à la Coupe du Monde en 2019 et 2023, argent olympique en 2021 et demi-finalistes de l’EURO en 2022 ; il ne manque que l’or à cette équipe qui, sous la direction de Peter Gerhardsson (qui se retire après ce tournoi), est devenue spécialiste des phases finales.

Suisse

En tant que pays hôte, la Suisse a beaucoup à prouver, mais l’entraîneuse Sundhage a remporté le titre 1984 pour la Suède en tant que joueuse et leur a permis de remporter une impressionnante médaille d’argent olympique en 2016 en tant qu’entraîneuse ; elle avait mené les États-Unis à deux médailles d’or olympiques et, en 2022, elle a remporté la Copa América Femenina avec le Brésil.