Il est militant du parti, un élu conseiller municipal. Il a osé se presenter comme candidat contre Paul Biya en poste au palais presidentiel d’Etoudi à Yaoundé et par ailleurs president national du Rassemblement Democratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir. L’onde de choc traverse l’eshtablishment de part en part.

Crime de lése Majesté ou acte de defiance ? Toujours est il qu’il a posé l’acte, il a poussé le bouchon tres loin. Dans un communiqué officiel de candidature, Onana Theiller s’adresse au « Peuple du Cameroun, jeunesse Camerounaise et dintingué militants du RDPC » pour annoncer sa decision en ame et conscience de se porter « candidat à la magistrature supreme » Un contre pied qui intervient en pleine année électorale et au moment ou ses camarades militants du parti se mobilisent pour porter leur « champion », une fois de plus et une fois de trop selon le conseiller municipal Theiller Onana à la magistrature supreme.

Si le fait n’est pas nouveau, on se rappelle Adama Modi, un élu de la Region du Nord, qui avait eu la hardiesse de se presenter contre le president National Paul Biya au cours d’un congres, instance dirigeante qui élit le president pour un mandat de cinq ans. Il a été jeté dans la poubelle de l’histoire politique du pays. Onana, lui, s’appuit sur les textes du parti « Depuis peu, nous sommes un certain nombre à œuvrer pour la tenue d’un congres du RDPC comme le prevoient les statuts de notre parti »

Il a même mis la justice à contribution, en vain. Les habitudes ont la peau dure dans son parti : pas de congres depuis 2016, pas de renouvelement du bureau politique, le parti vit dans un statu quo ex ante deconcertant. Avec pour consequence, Onana accuse « le Cameroun traverse une periode de grande souffrance marquée par quarante trois années de confiscation de ressources commenes par une minorité de citoyens appartenant malheuresement, à notre formation politique »



Dans le serail au sein du parti et surtout dans son fief électoral, on s’en émeut, on accuse, on crie au complot « Leon Theiller Onana, poussé par une certaine élite de la Lekié pour destabiliser le RDPC »

En revange, Theiller lui, a une ambition « Je veux etre le voix de ceux, nombreux, nombreux que la Republique a laissés sur le bord du chemin, de ceux qui sont nés sans privileges, de ceux qui sont broyés par les injustices. Je veux porter l’esperance d’une nouvelle generation » Tout un programme.

