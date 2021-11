FRANCE :: UNE MISSION D'HOMMES D'AFFAIRES FRANCAIS DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN PROSPECTION AU CAMEROU

Une délégation d'homme d'affaires français séjourne depuis le 28 novembre ici au Cameroun, avec pour objectif de participer à la relance de l’économie Camerounaise. conduite par Marie Laure LEMAITRE responsable du service international de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME), cette délégation a été reçu par des chefs d’entreprises basées à Douala.

Plus 15 entreprises françaises de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont fait le déplacement au Cameroun dans le cadre d’une mission de protection d’opportunité. Ces entreprises sont ici à la reponse direct de la nouvelle stratégie de diplomatie économique entamé en France par S.E.M ANDRÉ MAGNUS EKOUMOU AMBASSADEUR DU CAMEROUN en France.

Cette opération de charme du diplomate vise un objectif, encourager les hommes d’affaires français à investir d’avantage au Cameroun enfin de réduire le taux de chômage. La volonté des patrons français est de s’installé au Cameroun. Arrivé à Douala, la délégation s’est d’abord rendu à la chambre de commerce et d’industrie des mines et de l’artisanat. Deuxième étape , un entretien avec le directeur général de camair –co ensuite, ils ont été reçu à la SCDP et par le président du groupement des professionnels du pétroles.

La tournée du littoral s’est terminé par des entretiens au Gicam, à la banque mondiale et enfin au port autonome de Douala. Ces hommes d’affaires français sont tous issus de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Leur domaine de compétentes, l’aéronautique, la sécurité informatique, la finance, les travaux publics et la formation.