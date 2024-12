CAMEROUN :: Je vais voter Cabral Libii ! :: CAMEROON

C’est vrai que nous sommes encore à plusieurs mois de l’élection présidentielle, mais je pense que j’ai déjà fait mon choix définitif. Et, à moins d’une catastrophe, en 2025 j’irai voter pour Cabral Libii !

Il est jeune

Cabral Libii est un très jeune homme. Il est né en 1980, soit deux ans seulement avant l’accession au pouvoir de son challenger qui s’appelle monsieur Paul Biya. Cabral Libii est donc de ma génération, et en cela il me comprend dans mes préoccupations principales. C’est un individu qui s’inscrit dans les changements de ce monde, qui comprend les nouveaux défis et les enjeux de notre époque, et qui a résolument été formaté dans la modernité comme mon meilleur ami Pierre La Paix Ndamè.

Je n’irai pas voter pour Cabral Libii uniquement parce qu’il est jeune, non, non, sinon ce serait une très grave erreur ! Car la jeunesse n’est pas un programme politique. La jeunesse n’est pas un talent. La jeunesse n’est pas une attestation de compétence, et encore moins une certification d’intégrité ou d’honnêteté…

Mais à capacités égales, je préfèrerais mille fois accompagner un jeune homme qui est encore droit sur ses bottes, que de suivre un nonagénaire qui n’est même plus certain de pouvoir se réveiller le lendemain matin […]

Il est intelligent

Ce qui me bluffe avant tout, c’est son intelligence. Je veux dire, son sac de savoirs. Car Cabral Libii est un individu qui se cultive depuis des décennies, et qui a passé presque toute sa vie à lire, à lire et à relire encore. Et à écrire aussi. Car ce brillant universitaire —et juriste en même temps— n’a de cesse de multiplier des ouvrages, et de faire des propositions pour un Cameroun qui se développera dans les années à venir. C’est presque un génie ! C’est un mec qui connaît presque toutes les lois, qui s’intéresse aux traités internationaux et aux Constitutions, qui suit les nouvelles réglementations et les usages, les échanges commerciaux internationaux et que sais-je encore. C’est un type qui se cultive sans cesse, qui s’interroge sur la gestion de nos villes et de nos villages (il est favorable au fédéralisme communautaire), et qui conteste les errements managériaux de nos prévaricateurs d’administrateurs. C’est un justicier ! D’ailleurs c’est certainement pour ce courage que je l’admire, car que serait réellement l’intelligence si elle ne servait pas à défendre les intérêts de ses compatriotes ?

Il vient du bas-peuple

Et donc, Cabral Libii vient du bas-peule. C’est une certitude. Nous l’avons tous vu chétif, lorsqu’il débutait encore en politique. Nous l’avons d’ailleurs connu presque squelettique lors de ses années universitaires, lui qui n’est absolument pas issu d’une famille aristocratique. C’est quelqu’un qui connaît le Cameroun et les Camerounais, c’est quelqu’un qui connaît le prix du pain et du kilo de maquereau, et c’est quelqu’un qui connaît la vétusté de nos routes et de nos domiciles. Cabral Libii est un Camerounais ! Je pourrai le voter rien que pour cela, car rien que pour ça il est déjà différent d’un Maurice Kamto ou encore d’un Paul Biya. Parce que tenez : Paul Biya a fini ses études secondaires au lycée Leclerc avant de partir en France, il est revenu au Cameroun en 1962 et il a directement intégré la très haute administration. Donc en fait, ça fait pratiquement soixante-deux ans que notre chef de l’Etat n’a plus jamais payé l’électricité…

Cabral Libii est un individu commun, que nous avons vu grandir et qui ne sort pas de l’espace-temps comme son adversaire, et qui nous paraît indéniablement beaucoup plus abordable. Il comprend les difficultés de la classe populaire, et c’est cette classe-là qui est la plus représentée dans l’échantillonnage électoral au Cameroun.

Il reste un humain

Malgré tout, ça reste un humain. Avec ses défauts et ses qualités. Avec ses tares également. Avec ses vanités, ses insuffisances, ses trahisons, ses indélicatesses, etc. Cabral Libii est souvent contesté pour son changement de comportement, depuis qu’il a « briss ». On raconte par exemple qu’il ne répond plus facilement au téléphone, y compris à ses anciens collaborateurs. On raconte aussi qu’il est devenu parvenu, arriviste voire condescendant, surtout lorsqu’il parle de ses colossaux émoluments en s’adressant à de misérables petits débrouillards.

On le traite aussi de traître ! Ainsi, il aurait trahi Nkou Mvondo pour une histoire d’argent, il aurait poignardé politiquement le père Robert Kona, après lui avoir malicieusement subtilisé son parti politique…

Ce sont des racontages. Je ne saurais y démêler le vrai du faux, et encore ! Car Cabral Libii demeure un individu de chair et d’os, donc capable de toutes les manipulations et de toutes les faiblesses. Je ne le jugerai pas sur ça. Je me méfierai de ses égarements comportementaux, bien sûr, mais uniquement lorsque ceux-ci seraient avérés. Et je lui retirerai mon vote lorsque je constaterai que toutes ces tares, pourraient le mener à devenir un très-très mauvais président de la République du Cameroun.

En 2025, je vais voter Cabral Libii !

Donc c’est vrai que nous sommes encore à plusieurs trimestres de l’élection présidentielle, mais je pense que j’ai déjà effectué mon choix définitif. Et, à moins d’une catastrophe surnaturelle, en 2025 j’irai tranquillement voter pour le candidat du PCRN…

Je vais voter Cabral Libii ! Je l’avais plébiscité lors de l’élection présidentielle de 2018, même si à la dernière minute j’avais finalement voté pour le candidat Maurice Kamto.

Je vais voter pour Cabral ! Parce que, malgré notre souffrance, il représente quelque peu une lueur d’espoir. Et il m’apparaît comme un chevalier qui viendra nous délivrer définitivement de cette tyrannie…

J’irai voter pour Cabral Libii en 2025 ; et même si je ne vote pas pour lui, je ne voterai absolument pas pour le président Paul Biya.

Parce que depuis 1982 que ce monsieur est au pouvoir, nous vivons dans la promiscuité la plus incroyable. Le Cameroun est devenu un enfer ou alors une prison, et ce sont tous mes compatriotes qui ont désormais l’intention de s’expatrier. Cabral Libii représente une alternative, car en lui je me retrouve comme dans un miroir. C’est un intellectuel qui est encore jeune, qui est porteur de dynamisme et d’espoir, et qui trimballe avec lui de grands rêves et une merveilleuse vision pour notre postérité. D’ailleurs tous ceux qui aiment le Cameroun devraient voter pour Cabral Libii…