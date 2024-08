CAMEROUN :: Francis Ngannou, le SMIC et les bendskineurs :: CAMEROON

Dans une récente sortie, Francis Ngannou a déclaré qu’on peut très bien gagner sa vie en restant au Cameroun, tout en étant un bendskineur. Et moi je pense que notre boxeur vient de manquer-là une très bonne occasion de se taire…

Francis Ngannou, le « bozayeur »

Pour rappel, Francis Ngannou est un bozayeur. C’est-à-dire qu’il faisait partie de ces millions de Camerounais qui projettent de s’exiler, et qui prennent la route quotidiennement à travers le désert, la savane, la forêt équatoriale et que sais-je encore, tout ceci pour pouvoir se retrouver de l’autre côté de la Méditerranée…

Francis Ngannou est « parti en aventure » aux alentours des années 2010, et il a traversé toutes les épreuves du « boza » avant de pouvoir se retrouver en Hexagone. Puis, grâce à son courage, son travail et surtout sa puissance physique, il a réussi à émerger. Jusqu’à devenir aujourd’hui l’un des sportifs les plus populaires de la planète, toutes nationalités confondues.

La sortie de Francis Ngannou

Il faudrait peut-être rappeler ici les propos de Francis Ngannou, pour que nous soyons tous sur la même longueur d’ondes. En gros, l’ex-champion du monde de MMA pense que, en réalité, on peut très bien gagner sa vie en restant au Cameroun, tout en étant simplement un bendskineur ! Il ne s’arrête pas là. Il va jusqu’à faire des comparaisons incomparables, en disant que si tu te débrouilles avec ta moto ici au Cameroun, tu seras probablement mieux loti qu’un gars qui vit là-bas à Mbeing, et qui est rémunéré à hauteur du SMIC…

En définitive, le boxeur de Batié veut nous faire accroire qu’il ne faut pas rêver de s’exiler ; et que, mieux, il faut persévérer dans nos activités de bendskineurs. Il encourage ainsi toute une population à demeurer dans les métiers précaires, dans le secteur informel et dans les activités à haut risque. Et il en profite pour rabaisser ceux qui se débrouillent déjà à l’étranger ; cette diaspora qui charbonne dur et qui envoie beaucoup d’argent au Cameroun, en les assimilant à de simples petits bendskineurs de Bafoussam…

Un champion qui a abandonné son peuple

Je commence par vous rappeler que Francis Ngannou ne fait plus partie de notre peuple ! Depuis longtemps, d’ailleurs. Car ce combattant de MMA qui était adulé de tous, est devenu littéralement vénéré après son combat de boxe contre Tyson Fury, avant de devenir incroyablement détesté depuis qu’il nous a dévoilé sa véritable personnalité.

On le caractérise comme radin, comme très proche du pouvoir et aussi comme silencieux sur les réels problèmes de notre société en déliquescence. Francis Ngannou ne s’est jamais exprimé sur les coupures d’eau, sur les listes électorales, sur les manques d’électricité ou d’éclairage public, et encore moins sur les répressions policières et les emprisonnements politiques arbitraires. Au contraire, il se photographie avec Chantal Biya, il prend des verres de jus de fruit avec Franck Biya et Kylian Mbappé, et surtout, il se met publiquement en scène avec le plus grand prévaricateur de notre football, j’ai nommé Samuel Eto’o Fils !

Francis Ngannou s’est éloigné de notre peuple au fil du temps, au point de devenir un simple personnage anecdotique. Sa simplicité, qu’on trouvait inspirante au départ, ne nous apparaît plus que comme un leurre. Et ses lunettes noires fumées nous rappelle qu’il est dorénavant une star américaine, et que nul besoin de se faire du mal en voulant croire que ce type-là se soucie des véritables difficultés de notre pays…

Le SMIC et les bendskineurs

Parlant du SMIC, justement. En France, depuis le 1er janvier 2024, il est fixé à 1 766,92 euros bruts, soit sensiblement 1 398,70 euros si on enlève les charges. En francs CFA, cela signifierait que celui qui émarge à cette solde, toucherait mensuellement 917 155 francs CFA en montant net ! Une fortune ici au Cameroun, même si le pouvoir d’achat n’est pas forcément le même que dans l’Union européenne.

Par contre, ce que Francis Ngannou a refusé de vous dire, c’est que celui qui touche ce SMIC là-bas en France, est manifestement dans une situation régulière. Et donc il aura droit à la sécurité sociale, il a droit aux allocations diverses, il a droit aux indemnités de transport, il a droit aux facilités de logement, il a droit à la santé, il a droit aux congés maladie, il a droit aux vacances et simultanément il cotise pour mieux préparer sa retraite…

Vous voyez ça ? C’est-à-dire que Francis Ngannou, puisque lui il s’en sort, ose demander à de pauvres petits bendskineurs sans espérance, de demeurer éternellement dans leur obscurantisme professionnel jusqu’à ce que la mort s’ensuive ? Hein ? C’est vraiment très-très méchant !

Car si le métier de moto-taximan était si noble, pourquoi est-ce que Francis Ngannou ne le pratique-t-il pas lui-même ? Hein ? Pourquoi ne le recommande-t-il pas à tous les membres de sa famille ? Et d’abord, pour commencer, a-t-il même déjà offert un jour une simple petite vieille moto à un quelconque bendskineur, ne serait-ce que pour l’encourager dans cette pseudo-profession ?

Et donc je réponds qu’il a manqué là une bonne occasion de fermer sa bouche, car je trouve son discours totalement insultant. C’est d’ailleurs méprisant à la limite, et c’est même une grosse moquerie si on veut bien voir : comparer un bendskineur camerounais à un smicard en France ! Mais on est où là ? Car si Ngannou avait au moins parlé d’un employé municipal qui touche environ 350 000 francs CFA comme mon meilleur ami Pierre La Paix Ndamè, je lui aurais claqué dans les doigts. Mais un bendskineur ! Quelqu’un qui dort généralement à la belle étoile ! Un Babana ! Quelqu’un qui ne se lave même pas quotidiennement et qui n’arrive même pas à se rendre à la pharmacie ! Un conducteur sans permis de conduire qui risque sa vie tous les jours en circulant entre des camions sur des routes mal entretenues ? Hein, mon frère ?

Et Francis Ngannou veut laisser entendre que ces blousonnards-là sont préférables à des salariés de l’espace Schengen ?

Francis Ngannou, les mbenguistes et les Camerounais

Donc, dans une récente interview, Francis Ngannou a déclaré qu’on peut très bien gagner sa vie en demeurant ici au Cameroun, tout en pratiquant la moto-taxi. Et moi je pense que notre champion vient de rater-là une très-très bonne occasion de se taire…

Francis Ngannou et le SMIC ! En parlant de salaire minimum interprofessionnel de croissance, je vous rappelle que Francis Ngannou est un millionnaire en dollars ; et donc il n’a même pas le droit de se mêler des bendskineurs qui ne parviennent même pas à manger un bon plat de nourriture par jour.

Le SMIC et les bendskineurs ! Nos conducteurs de moto-taxis n’ont même pas de salaire, et donc ils se procurent leurs revenus au jour le jour, sous la pluie et sous le soleil, et ils sont quotidiennement obligés de travailler même dans la nuit malgré certains cas de forte maladie.

Francis Ngannou et les bendskineurs c’est une histoire de démagogie ; car que leur a-t-il déjà offert un jour, concrètement, en dehors de quelques maigres petits plats de beignets-haricot-bouillie ?

Car lorsqu’on devient une star interplanétaire, il devient mécaniquement indispensable de contrôler sa communication verbale. Parce que ces propos de Francis Ngannou sont si maladroits, ils sont si disproportionnés et ils sont même quasiment machiavéliques à la limite. Ils m’apparaissent personnellement comme de la méchanceté et de l’arrivisme, surtout venant d’un multi-milliardaire que l’on considère ici comme un homme avare, et qui malheureusement est aussi très-très proche de la sardine. D’ailleurs je me demande pourquoi est-ce qu’il n’est pas resté creuseur de sable à Batié, si sa vie au Cameroun était si formidable que cela…