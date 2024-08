CAMEROUN :: Ils veulent voir leurs enfants grandir… :: CAMEROON

C’est vrai que les Camerounais ne méritent pas qu’on se sacrifie pour eux, mais je reste quand même impressionné par leur pusillanimité, leur lâcheté et surtout leur inimaginable manque de solidarité collective. Et si jamais tu veux les conscientiser, ils vont immédiatement te répondre qu’ils veulent voir leurs enfants grandir…

Ils sont lâches comme Longuè Longuè

L’expression « Je veux voir mes enfants grandir » est née de l’artiste Longuè Longuè. À l’époque ce merveilleux chanteur avait quelque problème de passeport, car les autorités refusaient de lui en attribuer un. Et c’est ainsi que le bon monsieur s’était mis à pleurnicher sur une chaîne de télévision, Équinoxe en l’occurrence, en plein direct dominical pendant une émission qui s’intitule « Dimanche avec vous ».

Longuè Longuè s’était alors mis à genoux, il avait pleuré à chaudes larmes en rappelant qu’il avait des programmations au Canada et en Hexagone, et qu’il ne tenait pas à les déshonorer. Il avait alors supplié les autorités administratives pour ses égarements de langage, puisqu’il avait violemment critiqué le gouvernement de Paul Biya quelques semaines auparavant. Et, pour conclure ses jérémiades supplicatives, il avait alors déclaré ce qui est devenu ici comme une formule de pleutrerie, c’est-à-dire qu’il souhaitait impérativement voir ses enfants grandir…

Ils ne sont absolument pas solidaires

Les Camerounais n’ont aucune solidarité ! Je dis bien AUCUNE. Ce sont des individus individualistes qui font semblant d’être solidaires, et qui se réfugient derrière les communautarismes tribaux et derrière les associations et les tontines, mais c’est principalement pour se protéger financièrement en cas de difficulté pécuniaire. Les Camerounais manquent criardement de solidarité et d’esprit d’unicité. C’est une masse de personnes qui sont rassemblées sur un même territoire et qui parlent deux mêmes langues, mais ce n’est absolument pas un peuple ! À la limite c’est une population, c’est un grand village, c’est une conglomération d’individus disparates.

Tenez ! On fait extrader un activiste depuis le Gabon vers le Cameroun, et ça ne les préoccupe pas outre mesure. On fait incarcérer un gamin de vingt-deux ans pour ses opinions politiques exprimées avec délicatesse, et cela ne les offusque ni ne les perturbe. D’ailleurs ils ne semblent pas interpellés lorsque des civils sont représentés devant le tribunal militaire, ou lorsque des militants du MRC sont incarcérés pour sept ans de prison (sic), pour avoir simplement participé à une marche pacifique de protestation…

Ils sont peureux, poltrons, pusillanimes et couards

Je cherche même encore les mots pour les qualifier. Car, de mémoire de citoyen du monde, je n’avais encore jamais rencontré une population aussi frileuse, aussi amorphe et aussi irresponsable. Car les habitants du Cameroun ne s’intéressent pas à la politique, ils ne s’interrogent pas sur l’amélioration de leurs conditions d’existence, et ils manifestent leur veulerie par des formules aussi stupidissimes que « On va faire comment ? »

Même lorsque l’on augmente injustement les prix de l’essence et des denrées alimentaires, ils ne cherchent même pas à comprendre ce qui se passe. Ils ne s’interrogent pas sur les détournements massifs de nos milliards, sur la mal gestion et la mal-gouvernance de nos administrateurs véreux, et sur les nombreuses arnaques dont ils sont victimes dans les services publics, aux péages, à la Douane, dans les aéroports, sur les axes routiers de la part de nos gendarmes et de nos policiers, etc.

Ils n’ont que les prévaricateurs qu’ils méritent

Et, au final, ils méritent leur sort. Je vous avais déjà dit ici, et je le réitère encore, que moi je ne vais plus jamais me préoccuper du sort des Camerounais. Jamais de la vie ! Car comme disait quelqu’un, un peuple qui supporte une dictature la mérite…

Les Camerounais sont la seule populace au monde qui justifie les injustices, et qui compare les incomparables. Ils sont presque tous misérables, mais ils se complaisent dans leur désespérance. Au contraire ils cherchent plutôt à se frayer un chemin tortueux dans ce capharnaüm de clientélisme et de népotisme, et tant pis pour le reste de la masse ! Ils cherchent à rencontrer des poches de corruption pour tenter d’y faire insérer leur progéniture, au détriment de la compétence, de la loyauté et de l’opportunité.

Ils sont des opportunistes ! Ils seraient prêts à écraser leur propre père ou leur propre mère, voire leur meilleur ami Pierre La Paix Ndamè qui habite encore à Dibombari, si cela leur permettait d’accéder à un poste de pitance. Et au final ils se laissent gouverner par un petit cercle de gérontocrates, pendant que la population camerounaise est à 80 % constituée de la jeunesse […] Ils sont assurément comme ces dirigeants qu’ils méritent indiscutablement, puisque la plupart des Camerounais sont ingrats, rancuniers, opportunistes, envieux, jaloux, méchants, gourmands, luxurieux, vaniteux, violents, impitoyables, etc.

Ils vont voir leurs enfants grandir…

Donc c’est vrai que les Camerounais ne méritent absolument pas que l’on se sacrifie pour eux, mais je reste tout de même impressionné par leur pusillanimité, leur lâcheté et surtout leur inimaginable manque de solidarité humanitaire. Et si jamais tu essaies de les conscientiser, ils vont immédiatement te rétorquer qu’ils aimeraient voir leurs enfants grandir…

Ils veulent voir leurs enfants grandir ! Mais ils se fichent pas mal des enfants des autres, puisque voilà le jeune Junior Ngombè qu’on vient d’interpeller pour son engagement politique, sans que cela n’offusque aucunement la société civile camerounaise. Ils veulent voir leurs enfants vieillir ! Parce qu’après avoir obtenu leurs diplômes, ceux-ci habiteront encore dans la maison familiale, au chômage, et ils assassineront leur papa pour pouvoir bénéficier plus rapidement de leur part d’héritage.

Ils veulent voir leurs enfants mourir comme eux-mêmes ils sont en train de mourir à petit feu, puisque la plèbe de ce pays n’est même pas assez revendicative pour oser réclamer le changement…

Car ils sont plus lâches que Longuè Longuè, ils ne sont absolument pas solidaires et ils méritent assurément les très mauvais dirigeants qui les gouvernent. Ils sont incroyablement peureux, poltrons, pusillanimes et couards. Et si jamais tu veux les mobiliser parce que tu rêves d’un Cameroun qui sera meilleur et plus juste, y compris pour eux-mêmes, eh bien ils vont malheureusement t’abandonner à ton triste sort. Parce qu’ils rêvent tous d’entr’apercevoir leurs enfants grandir…