Cycles de la Vie au Cameroun : Richesse, Pouvoir, Amour et Résilience :: CAMEROON

Un jour tu es l’homme le plus puissant du monde, et le lendemain tu es l’un des plus pauvres de la planète. Un autre jour tu es l’homme le plus chouchouté par les plus plantureuses araignées cameruineuses, puis le lendemain tu es le singleton le plus célibataire qui existe au Cameroun.

Bref, c’est ainsi que va la vie…

Ainsi va l’argent

Un jour tu auras beaucoup-beaucoup d’argent ! Beaucoup plus que prévu.

Des gens t’offriront des cadeaux démesurés, auxquels tu ne t’attendais même pas…

Un jour tu auras un travail qui sera très bien rémunéré. Un salaire, une consultation, une activité saisonnière ou alors les revenus générés par ta débrouillardise, ou pourquoi pas par ton héritage. Un jour tu seras surpris par la grosseur de ton compte en banque, et puis, le surlendemain, plus rien du tout !

Ainsi va l’argent. Ainsi vont les hauts et les bas, surtout en matière de finance et d’affaires pécuniaires. Un jour tu peux être indigent comme une souris d’église, et le lendemain te retrouver complètement plein aux as. Un jour tu pourras te retrouver multimillionnaire, mais cela ne veut pas dire que tu seras à l’abri d’une faillite, d’un incendie, d’un cas de maladie sévèrement grave, d’un coup de vol, d’un tremblement de terre, d’une trahison, etc.

Et là tu seras obligé de recommencer à la case départ alors que tu ne t’y étais même pas préparé…

Ainsi va le pouvoir

Je ris souvent lorsque je vois des gens qui sont aux affaires aujourd’hui, se comporter comme sils étaient les maîtres de l’univers. Je ris beaucoup lorsque je vois des gens se comporter comme des parvenus, comme des arrivistes et comme des plénipotentiaires…

Ainsi va le pouvoir. Un jour tu es le chef d’état-major de l’armée de terre, et le lendemain tu es appelé à faire valoir tes droits à la retraite. Un beau matin c’est toi le sous-préfet, le préfet et ensuite le gouverneur de la région du Littoral, puis le lendemain tu te retrouves sans aucune fonction nominative ni administrative.

Un jour tu seras même le chef d’Etat de la République du Cameroun, mais cela ne te mettra pas à l’abri d’un coup d’Etat, d’une insurrection populaire ou pourquoi pas d’une cuisante débandade lors du scrutin présidentiel. Un jour tu seras un ministre surpuissant, le « ministre du Ciel et de la Terre », un homme d’affaires prospère, le « zomloa des zomloa » et tout le bazar, mais cela ne t’empêchera pas de te retrouver pendant longtemps derrière les barreaux…

Ainsi va la vie. L’ivresse du pouvoir ne devrait pas nous enivrer, justement, parce que toute cette euphorie peut basculer aussi rapidement qu’elle était survenue. Et les choses se renverser au point où ce sont les gens que tu maltraitais auparavant, qui se retrouveront en train de décider de ton sort et même de ta destinée.

Ainsi va l’amour

Ah, les femmes ! Combien sont-elles, si charmantes et si doucereuses, qui vous ont aimé pendant un jour et même durant plusieurs jours, en vous promettant que leur admiration vous demeurerait invariablement éternelle ? Hein ?

Combien de femmes avez-vous perdues, des femmes que vous aimiez pourtant bien et qui vous le remettaient au centuple, mais qui finalement se sont volontairement laissées vous échapper ?

Combien d’amours a-t-on vécues, aussi éternelles qu’éphémères, aussi fugaces qu’intemporelles, qu’on croyait devoir durer jusqu’à la fin de notre vie, et pourtant cela s’est rapidement transformé en un véritable cauchemar voire en un martyre ?

Ainsi va l’amour… Un jour tu aimes une femme, et puis le lendemain tu ne l’aimes plus. Un jour tu aimes un homme de tout ton cœur, et puis le surlendemain tu le détestes. Un jour tu appelleras celle que tu considérais comme la femme de ta vie, « mon ex ». Un jour tu passeras à autre chose avec précipitation, tu te sépareras de celle que tu adores présentement et avec célérité, et tu la remplaceras par une énième nouvelle cameruineuse…

Un jour tu étais pourtant l’homme le plus chouchouté par une merveilleuse araignée camerounaise, et curieusement aujourd’hui elle ne compte plus jamais te revoir !

Ainsi va l’amour… On n’épouse pas toujours la femme qu’on aime. On ne rencontre pas toujours la bonne personne au bon moment. On subit parfois des échecs sentimentaux qui sont indésirables, mais irrémédiablement il faut faire avec. On se pose plusieurs questions, on souffre en silence, on aime en secret. Pour s’entendre dire un jour « Je t’aime », et, lorsque ce sera fini, on te dira plutôt : « Adieu ! »

Ainsi va ma vie

Et c’est de ma vie que je vous ai parlé.

Parce que dans cette chienne de vie, j’ai connu des tas de hauts et mais surtout des tas de bas.

Parce que parfois j’avais beaucoup-beaucoup d’argent, et puis le lendemain j’étais l’un des plus pauvres de la planète.

Ainsi va ma vie. Ainsi vont mes amours, aussi excitantes que décourageantes, puisque je suis encore demeuré l’un des singletons les plus célibataires. Ainsi vont mes rares moments de vanité, des moments où je me suis senti surpuissant, intouchable voire inattaquable.

Qu’est-ce que j’étais stupide…

Aujourd’hui j’ai compris que la vie est un cycle, et que parfois la roue elle peut tourner dans le bons sens comme dans le mauvais sens. Je sais que je serai bientôt très riche. Mais en attendant, peut-être que je serai probablement très-très pauvre. Je n’ai jamais fait d’effort pour influencer le sort karmatique qui s’abattait sur moi, et généralement je subis mes mauvaises passes et mes meilleures passes, avec le même flegme et généralement le même stoïcisme.

Je sais que la vie est faite comme ça. « Ma » vie est faite comme ça. Le décès de mon grand-frère, de mon feu père puis de ma grand-mère… Les difficultés de l’héritage… Les problématiques de l’entrepreneuriat… Mes problèmes de cœur et surtout mes problèmes de corps… Ma vie de famille qui n’est pas toujours très tranquillisante. Je sais que j’ai déjà assez d’ennemis, assez de jaloux et sans oublier plein-plein de détracteurs. Des gens qui me souhaitent beaucoup de malheur, et même des membres de mon entourage immédiat qui me souhaitent littéralement… la mort !

Je sais tout ça. J’ai appris à vivre avec ces réalités froides, avec ces contrariétés glaçantes qui sont malheureusement inévitables, et je sais que tout ceci fera intemporellement partie de toute mon existence. Mais je n’ai pas d’autre choix que de me résigner, parce que la résilience fait partie intégrante du cycle cyclothymique de notre bonheur individuel…

Ainsi va la vie au Cameroun…

Donc un jour tu es l’homme le plus surpuissant du monde, et le lendemain tu es l’un des plus misérables de la planète. Un autre jour tu es l’homme le plus chouchouté et le plus adoré par les plus plantureuses araignées cameruineuses, puis le lendemain tu es le singleton le plus célibataire qui existe ici au Cameroun.

Bref hein, c’est ainsi que va ta vie…

Ainsi va la mort ! Je vous ai parlé des décès de mon grand-frère et de mon feu père, mais combien de trépas subirais-je encore du temps de mon vivant, et combien seront-ils autant douloureux que celui de ma grand-mère ?

Ainsi va la santé ! Un jour tu te réveilles en pleine forme, puis le lendemain tu es un vieux grabataire qui ne parvient même plus à lever la jambe ; parce que la santé de l’homme est l’une des choses les plus capricieuses qui existent dans ce bas-monde. Ainsi va la vie politique ici au Cameroun, la vie sociétale et même la vie sentimentale, puisque tout peut basculer dans notre pays-ci du jour au lendemain…

La vie du Camerounais est un cycle irrégulier, un enchaînement d’événements aléatoires et souvent imprévisibles, et dont nous ne sommes même pas les architectes ni les planificateurs. Car un beau matin tu peux te retrouver multimilliardaire, puis le lendemain tu es l’un des hommes les plus déshérités de notre territoire. Un jour tu peux être adulé par tous tes compatriotes, puis une autre fois tu es considéré comme l’un des êtres les plus abominables.

Un autre jour tu peux te penser très beau, très fort, très riche ou pourquoi pas très idolâtré par les plus plantureuses calculatrices cameruineuses, puis le lendemain te retrouver tout seul, mais alors vraiment tout seul, et sans le moindre sou ni le moindre soutien pour pouvoir essayer de te soutenir. Parce que vrai-vrai hein, c’est ainsi que va notre vie ici au Cameroun…