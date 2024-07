L'impunité masculine au Cameroun : Un fléau social ancré dans la culture :: CAMEROON

L’impunité de la drague

Ce qu’il y a de terrible, c’est que n’importe quel homme peut draguer n’importe quelle Camerounaise ! Et cela sans aucun préavis, sans aucunes bonnes manières, sans aucuns préliminaires même lorsque la fille s’arrête pour essayer d’écouter ce que tu essaies de lui baragouiner, etc.

L’impunité masculine s’exprime pleinement à travers la drague ici au Cameroun. Les femmes sont comme des objets sans aucune valeur, et on peut les accoster et les baratiner comme bon nous semble, dès lors que nous nous retrouvions dans le même environnement ou le même espace. On peut tapoter les fesses de la serveuse pour lui signifier qu’elle nous intéresse, on peut siffloter une passante dans la rue sans aucune civilité ni préalable, et on peut même demander son numéro de téléphone à une inconnue qu’on vient de rencontrer dans le taxi ou le bus, en lui disant simplement que « Ça te dirait qu’on aille siroter un verre quelque part ce soir ? »

Les hommes camerounais sont si malappris et si maladroits durant la drague —mais pas tous, heureusement—, que certaines femmes se sentent souvent violentées et agressées moralement par leurs maladroits courtisans. Et inutile de vous préciser que ces harcèlements ne sont même pas condamnés ni réprimés par notre société…

L’impunité de la grossesse

Est-ce que quand tu mets une femme enceinte tu es même encore obligé de venir décliner publiquement ton identité ? Hein ? Vous avez déjà vu ça où dans un pays ? Parce que le Cameroun est certainement le seul Etat au monde, où tu peux grossir une fille, deux filles ou bien trois sœurs au même moment, et puis tu vas gaillardement t’assoir dans un bar du sous-quartier alors que tu ne connais même pas combien coûte le prix de la césarienne…

Des irresponsables comme ça ! Des hommes qui, lorsque la fille lui demande d’utiliser un préservatif parce qu’elle a effectivement peur de subir individuellement les conséquences, le gars lui réponds vicieusement que « Ne t’inquiète pas béé’é ! Je vais vite retirer pour ne pas jouir à l’intérieur. »

Retirer quoi ? Hein ? Ton bangala ? Tu n’as même pas honte ? On te demande de vous protéger mutuellement contre les MST mais aussi les grossesses non déclarées, et toi, tout ce que tu trouves à dire c’est qu’on ne mange pas la banane-plantain avec la peau ?

Résultat : les hommes ne couchent plus avec le préservatif ! Si oui, peut-être la toute première fois. Mais après cela ça devient le « full contact », le « viande-viande », le « mbap mou mbap »,le « chair-chair ». Et lorsque la fille te téléphone quelques jours après pour te signifier qu’elle est enceinte, tu lui demandes méchamment si tu étais le seul garçon à escalader sur son bassin. Tu te mets à la traumatiser verbalement et d’ailleurs tu ne la prends même plus au téléphone. Tu la laisses subir individuellement la honte de sa grossesse naissante, l’humiliation et la répudiation dans sa propre famille, pour une affaire que vous aviez pourtant commencée conjointement.

Et lorsqu’elle accouche, tu n’as même pas dépensé un seul centime pour la layette ! Et pourtant tous les membres de notre communauté continueront à te féliciter, en déclarant que c’est toi le seul et unique vrai père de cet enfant…

L’impunité du divorce

Est-ce que pour divorcer c’est compliqué ? Surtout pour un homme. Parce que même notre Code civil est formel, tu peux demander le divorce à ton épouse sur simple soupçon d’infidélité. Alors que pour la femme hein, elle devra prouver ton infidélité exclusivement si elle t’attrape au lit avec une autre femme dans votre domicile conjugal…

La Loi camerounaise est aussi favorable à la demande de divorce masculine. D’ailleurs, ce sont les femmes qui en souffrent. Ce sont les hommes qui sont à la fois infidèles, impuissants, exigeants, polygames, capricieux voire féminicides. Et ce sont eux qui laissent certaines femmes dans le dénuement le plus complet après le divorce, après les avoir remplacées par une jeune petite midinette…

C’est une grosse impunité. De voir qu’une femme se sacrifie toute une vie pour un énergumène, et puis que celui-ci la laisse tomber. De voir comment elle lui a fait de beaux enfants, mais qu’au final cela n’a véritablement servi à rien. Parce que les mâles d’aujourd’hui sont si sadiques, si cyniques et si machiavéliques, que même lorsqu’ils ne divorcent pas légalement avec toi, ils prennent souvent la peine de bien vous ostraciser dans votre propre lit conjugal.

L’impunité de l’infidélité

Et donc, l’infidélité. Le mal du siècle. Car c’est bien reconnu ici au Cameroun que tous les hommes mariés ont au moins deux maîtresses, et que tous les hommes célibataires entretiennent des relations très approfondies avec au moins huit partenaires à la fois…

Je ne plaisante pas ! Et le plus drôle, c’est qu’autant les hommes sont tous infidèles, autant ils ne digèrent pas l’infidélité de leur partenaire. Les hommes peuvent presque tout supporter venant d’une femme, mais pas qu’elle les trompe ! C’est pour cela que la multiplicité des concubines chez un Camerounais est un signe de son bantouisme très avancé. Les hommes d’ici trompent leur épouse légitime avec sa propre sœur, avec ses collègues, avec ses voisines du quartier, avec ses copines, avec ses connaissances du marché ou ses anciennes camarades, etc.

Les hommes ? Hum, il faut te méfier d’eux. Parfois ils te montrent le visage de l’homme le plus fidèle et le plus inoffensif de l’univers, alors que c’est exactement le genre de type-là qui rentre tous les soirs à la même heure, dont il faut absolument te méfier. Car on a connu des hommes mariés monogames et responsables, mais c’est le jour de leur enterrement que leur femme officielle a constaté que le bon monsieur entretenait au moins cinq familles à l’extérieur !

L’impunité des hommes envers les femmes

Donc ce qu’il y a de mauvais au Cameroun, c’est que les hommes peuvent se rendre coupables de n’importe quelles méchancetés sur les femmes camerounaises, et que cela passe totalement inaperçu. C’est donc cet ensemble d’injustices sociales que moi j’ai rebaptisé ici l’impunité masculine…

L’impunité des maladies ! Les hommes refilent des IST et des maladies chroniques à leurs conjointes, et il y en a même qui se font un malin plaisir de distribuer le VIH à leurs innombrables partenaires sexuelles.

L’impunité de la polygamie ! Les hommes ont naturellement le droit de se partager entre plusieurs épouses, et pourtant le moindre soupçon d’infidélité d’une femme est déjà passible d’une condamnation de divorce.

L’impunité de l’inceste ! Car dans la plupart des drames familiaux qui sont liés au sexe, ce sont généralement toujours les hommes qui sont les seuls coupables.

Et pourtant la vie continue, et ces prédateurs masculins continuent de perpétrer leur sale besogne en toute liberté, à travers les viols et autres outrages misogynes en tous genres. Les hommes confisquent certaines femmes dans leur maison pendant quinze ans, et à la fin ils ne les épousent pas. Les hommes grossissent de jeunes étudiantes qui mettent ensuite un terme à leur cursus scolaire, et à la fin ils ne reconnaissent même pas ces grossesses. Les vieux papas de soixante-dix-sept ans sortent avec de petites fillettes de dix-huit ans ou bien de dix-neuf ans d’âge, et cela ne surprend presque personne ici à Yaoundé ou encore à Douala.

D’ailleurs qui est-ce que cela pourrait émouvoir, puisque tous les hommes camerounais se comportent pratiquement de la même manière ? Hein ? Y compris l’impunissable monsieur Pierre La Paix Ndamè…